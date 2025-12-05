Grupo de Argentina: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona J, la selección Argentina compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Argentina será el 16 de Julio frente a Argelia en Kansas City Stadium. Luego, el segundo partido será ante Austria el 22 de Julio en Dallas Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Jordania el 27 de Julio en Kansas City Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

16 de Julio | Argentina vs Argelia | Kansas City Stadium

22 de Julio | Argentina vs Austria | Dallas Stadium

27 de Julio | Argentina vs Jordania | Kansas City Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Argentina: historial de la selección en la Copa del Mundo

A lo largo de la historia de los Mundiales, la selección argentina mostró un rendimiento destacado y siempre fue protagonista del certamen. El equipo albiceleste disputó 19 ediciones, alcanzando cinco finales y consagrándose Campeón en 1978, 1986 y 2022. Incluso en torneos con eliminaciones tempranas (como el tristísimo 2002), la Argentina mantuvo una presencia competitiva y una identidad futbolística reconocible, consolidándose como una de las potencias del fútbol. Así está el historial del actual campeón del mundo: