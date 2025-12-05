Grupo E del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo E quedaron ubicadas las selecciones de Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo E contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Alemania y Curazao el 14 de Julio en Philadelphia Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo E

14 de Julio | Alemania vs Curazao | Philadelphia Stadium

14 de Julio | Costa de Marfil vs Ecuador | Houston Stadium

20 de Julio | Alemania vs Costa de Marfil | Toronto Stadium

20 de Julio | Curazao vs Ecuador | Kansas City Stadium

25 de Julio | Alemania vs Ecuador | Philadelphia Stadium

25 de Julio | Curazao vs Costa de Marfil | New York New Jersey Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo E

El Grupo E del Mundial 2026 llevará el fútbol a una serie de ciudades emblemáticas del centro y este de Norteamérica, donde la historia, la arquitectura y el espíritu urbano le dan contexto a la emoción que despierta un gol en el último minuto.

En esta zona mundialista, la pelota recorrerá unos cuatro mil kilómetros. El punto cardinal más al norte, se ubicará en la ciudad de Toronto, más precisamente en el BMO Field, ampliado a 45.000 espectadores para la cita futbolera. A orillas del lago Ontario, la capital financiera de Canadá despliega un paisaje cosmopolita de rascacielos, parques y barrios multiculturales que convierten cada partido en una experiencia urbana completa.

Al iniciar el recorrido hacia el sur, aparece el MetLife Stadium, en el área de Nueva York/Nueva Jersey, situado en East Rutherford, a minutos de Manhattan, donde los aficionados disfrutarán tanto de un buen partido de fútbol como de la más emblemática vida urbana: Broadway, Central Park y una oferta cultural inagotable de Nueva York.

A pocos kilómetros de ahí, en Filadelfia, el Lincoln Financial Field será uno de los grandes escenarios del grupo. Con capacidad para 70.000 espectadores, este estadio se integra en un distrito deportivo que concentra la vida atlética de la ciudad. La estructura abierta del estadio parece invitar a recorrer por lugares históricos como el Independence Hall y la Campana de la Libertad, además de su vibrante escena gastronómica y artística.

En el centro de los Estados Unidos, en Kansas City, espera el Arrowhead Stadium, una de las atmósferas más intensas del deporte de este país. Con capacidad para 73.000 personas, destaca por su acústica y su conexión con la cultura del medio oeste.

El NRG Stadium se ubica en el punto más sureño del grupo: en la ciudad de Houston, abanderada de la modernidad texana. Con 72.000 asientos, es uno de los recintos cubiertos más avanzados del continente, gracias a su techo retráctil y su sistema de climatización integral. Alrededor se explaya una ciudad multicultural que combina museos, gastronomía internacional y una arraigada identidad latina.