Horario de apertura del Mundial 2022: cuándo es la ceremonia inaugural

Uno de los condimentos más esperados de una Copa del Mundo es la ceremonia de apertura, en la que además de la presencia de artistas internacionales, también hay muestras de la cultura del país anfitrión para que la misma sea conocida alrededor del planeta. En esta oportunidad, la fiesta comenzará este domingo 20 de noviembre cerca de las 12 (hora argentina) y durará aproximadamente 45 minutos, ya que se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt justo antes del partido inaugural entre Qatar y Ecuador, que dará inicio a las 13.

En cuanto a los artistas que dirán presente en la apertura del Mundial, las únicas presencias confirmadas son las del popular artista puertorriqueño Ozuna, que entonará otro tema de la lista oficial del Mundial; Jungkook, el cantante de la banda surcoreana BTS; y la emblemática banda estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas. Además, como ya pasó en el sorteo, se presentará la canción oficial del torneo, “Hayya Hayya” (Mejor Juntos), interpretada por la figura local Aisha, junto al nigeriano Davido y la norteamericana Trinidad Cardona.

Ozuna estaría confirmado para formar parte de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo

Otra de las (pocas) cosas sabidas en el marco de esta presentación es que los británicos Dua Lipa y Rod Stewart no formarán parte del evento a pesar de haber recibido la invitación del Comité Supremo. La ausencia de ambos se da por motivos éticos, ya que criticaron públicamente el hecho de que en el país anfitrión no se respeten los derechos humanos. Por otro lado, todo parece indicar que Shakira tampoco se hará presente, aunque no hizo declaraciones al respecto.

Por otro lado, está casi confirmada la presencia del colombiano Maluma, la estadounidense Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares. Los tres cantarían juntos Tukoh Taka, otra de las canciones oficiales de la FIFA como banda sonora del Mundial Qatar 2022 (las otras son Hayya Hayya, Arhbo, Ulayeh, Aeropuerto y Light the Sky) y que, según el sitio Billboard, se lanzaría junto a un video este viernes 18 de noviembre. Será la primera canción de la FIFA con letras en inglés, español y árabe.

Día, hora y cómo ver online la ceremonia de apertura

El evento se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre, está previsto para las 12 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuentan con Flow o DGo, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

¿Cómo fue la última ceremonia de apertura de un Mundial?

El Estadio Olímpico Luzhnikí recibió a más de 80 mil personas para la fiesta de inauguración del Mundial Rusia 2018. La apertura de la máxima fiesta del fútbol mundial tuvo como maestro de ceremonia al exfutbolista brasileño Ronaldo, con dos figuras excluyentes para la parte artística: la estrella del pop Robbie Williams y la intérprete de ópera rusa Aida Garifullina. El cierre quedó a cargo del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Qatar vs. Ecuador: el primer partido del Mundial

Inmediatamente después de la ceremonia de apertura, comenzará a rodar la pelota en Medio Oriente. El primer partido lo disputarán, desde las 13 (hora argentina), la selección anfitriona y Ecuador, equipo comandado tácticamente por el argentino Gustavo Alfaro, el último entrenador en presentar la lista de convocados para disputar el certamen.

Qatar y Ecuador se enfrentarán en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2022

Tradicionalmente el primer encuentro del campeonato de selecciones más importante del planeta lo disputa el anfitrión o el último campeón, que en este caso sería Francia porque levantó el trofeo en Rusia 2018. La idea de que los qataríes hagan el puntapié inicial también tiene como objetivo que el público local eleve su expectativas sobre esta cita.

