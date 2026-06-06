Inglaterra venció por 1-0 a Nueva Zelanda, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 17.01 en el Raymond James Stadium, con el arbitraje de Natalie Simon. En un compromiso disputado con intensidad, la selección de Inglaterra logró imponerse ante Nueva Zelanda gracias a la mínima diferencia.

El desarrollo y el gol del triunfo

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de los locales apenas comenzado el complemento: a los 47 minutos, Harry, Kane marcó el 1-0 definitivo tras una precisa asistencia de Djed, Spence. Tras el gol, el encuentro estuvo marcado por una masiva rotación de jugadores, donde Inglaterra realizó múltiples modificaciones tácticas al inicio de la segunda mitad para probar variantes, ingresando futbolistas como James, Trafford, Jude, Bellingham e Ivan, Toney.

Análisis estadístico del dominio inglés

El dominio de Inglaterra se reflejó claramente en el control del balón y la generación de juego. El equipo local alcanzó un 71,9% de posesión, frente al 28,1% de Nueva Zelanda. La superioridad ofensiva también quedó demostrada en la cantidad de intentos al arco:

Inglaterra ejecutó un total de 23 tiros , con 4 de ellos dirigidos a puerta.

ejecutó un total de , con de ellos dirigidos a puerta. Nueva Zelanda tuvo dificultades para inquietar, registrando apenas 3 remates totales y 1 al arco durante todo el partido.

Precisión en la pelota parada

La diferencia en el juego también se trasladó a las acciones de pelota parada. Inglaterra generó un mayor volumen de juego en campo rival, forzando un total de 8 corners a lo largo de los 90 minutos, mientras que Nueva Zelanda apenas pudo disponer de 1 córner en todo el encuentro. El conjunto visitante intentó equilibrar el trámite con una serie de cambios en la segunda parte, incluyendo el ingreso de Alex, Rufer y Ben, Old, pero no lograron vulnerar la defensa inglesa para igualar el marcador.