Internacional venció por 4-1 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A

En un encuentro disputado el 16 de mayo de 2026 a las 18.29 en el Estadio Beira-Rio, el equipo de Internacional logró una contundente victoria frente a Vasco da Gama. El arbitraje estuvo a cargo de Ramon Abatti Abel, en un duelo donde los locales dominaron el marcador desde el inicio.

El desarrollo del encuentro

El dominio de Internacional se vio reflejado en el marcador rápidamente. A los 21 minutos, Johan Carbonero marcó el primer gol tras asistencia de Alerrandro. Apenas tres minutos después, a los 24, fue Alerrandro quien anotó tras asistencia de Johan Carbonero. En la segunda mitad, a los 62 minutos, Alexandro Bernabéi amplió la ventaja tras una nueva asistencia de Carbonero, quien a los 71 minutos selló su doblete con otro pase gol de Alerrandro. Por su parte, el descuento de Vasco da Gama llegó a los 85 minutos a través de Andrés Gómez, asistido por Ramon Rique. El duelo táctico, que enfrentó un 4-4-2 local contra un 4-2-3-1 visitante, mostró la efectividad ofensiva del equipo de casa.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido se caracterizó por la intensidad en ambos bandos. En cuanto a la disciplina, cabe destacar la expulsión de Carlos Cuesta (Vasco da Gama) a los 91 minutos por una falta grave. Las sustituciones fueron constantes en el tramo final, buscando refrescar las líneas:

A los 78 minutos, Internacional movió el banco: ingresaron Rafael Borré y Allex por Alerrandro y Johan Carbonero .

movió el banco: ingresaron y por y . A los 63 minutos, Vasco da Gama realizó su primer cambio con el ingreso de David por Nuno Gonçalo.

Estadísticas del duelo

A pesar de la goleada, el análisis de las estadísticas arroja datos interesantes. Vasco da Gama controló la posesión con un 60,2% frente al 39,8% de Internacional. Sin embargo, la eficacia fue el factor determinante: el equipo local registró 12 tiros totales con 7 a puerta, mientras que la visita, con mayor control de balón, generó 14 tiros pero solo 3 a puerta. En cuanto a los corners, el registro fue de 3 para el local y 4 para la visita.