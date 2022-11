Japón vs. Costa Rica, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

DOHA (DPA Y AFP).- Japón busca este domingo ante Costa Rica (a las 7 de Argentina) otra victoria que allane su camino hacia los octavos de final del Mundial de Qatar, después de sorprender a Alemania, en una segunda jornada en la que los centroamericanos necesitan reaccionar para no verse fuera de la cita a las primeras de cambio. Televisan TyC Sports y DSports.

Un gol del delantero Takuma Asano en el minuto 83 valió al combinado nipón para dar la campanada y dejar en la lona a los germanos (1-2) en su debut mundialista. Solo la aplastante victoria de España ante los ‘ticos’ (7-0) impidió que liderasen el grupo E. Ahora, los ‘samuráis azules’ buscan su segundo triunfo consecutivo en una Copa del Mundo por primera vez desde 2002, algo que desbloquearía el logro de alcanzar las eliminatorias por segundo Mundial seguido. Además, ese resultado, combinado con una victoria o un empate de España, les ofrecería el pase matemático a los octavos.

De hecho, si japoneses y españoles se impusiesen sus partidos, se jugarían la primera plaza del grupo en la última jornada, un duelo clave para eludir en los siguientes encuentros a rivales como Brasil.

Antes, los de Hajime Moriyasu afrontan el duelo ante Costa Rica con las dudas de Hiroki Sakai y de Takehiro Tomiyasu, que se entrenaron al margen en los últimos días por molestias musculares. Asano, esta vez, parte de inicio.

Mientras, los costarricenses examinan su estado anímico después de caer ante ‘la Roja’ en la mayor goleada de la edición, un encuentro en el que recibieron más tantos que en sus ocho partidos anteriores juntos en la Copa del Mundo. El golaveraje negativo, además, pesará a unos ‘ticos’ que ya no pueden fallar más si quieren seguir adelante en Catar.

En caso de volver a perder, el combinado de Luis Fernando Suárez quedaría virtualmente eliminado, acabando con el sueño de repetir la gesta de alcanzar los cuartos de final como en Brasil 2014. Todo en un verdadero examen para el portero del PSG Keylor Navas, que ante España no pudo realizar ni una sola parada, y para la línea de ataque, incapaz de firmar ni un solo tiro a puerta. Tampoco la estadística se alía con los centroamericanos, que nunca han ganado a los japoneses en sus cuatro partidos anteriores -tres victorias niponas y un empate-, aunque hasta ahora nunca se han medido en partido oficial.

Posible formaciones

Japón: Gonda; Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Tanaka, Kamada; Kubo, Ito y Asano.

Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Martínez, Calvo, Duarte, Oviedo; Borges, Tejeda, Bryan Ruiz, Bennette; Contreras y Campbell.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Áhmad bin Ali.

Hora: 7 (hora argentina)

Cómo ver Japón - Costa Rica online

El partido se disputa este domingo 27 de noviembre a las 7 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports y DSports. Quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

TyC Sports Play

DGO

Flow

Telecentro Play - TV Pública o DeporTV.

“No estamos muertos. Sigo confiando en estos muchachos”, dice el DT de Costa Rica

Con Costa Rica todavía conmocionada por el 7-0 encajado ante España, el seleccionador Luis Fernando Suárez trató el sábado de recuperar la moral de jugadores y aficionados para el crucial segundo partido ante Japón, en el que se juegan la permanencia en el Mundial. “En estos últimos tres días he visto una disposición anímica como para que las cosas salgan de una manera totalmente distinta a como salieron ante España”, recalcó el técnico de nacionalidad colombiana en una conferencia de prensa. “Sigo teniendo fe y confianza en el trabajo y la capacidad de los muchachos y espero que redunde en un resultado positivo”, afirmó Suárez, objetivo de fuertes críticas en las últimas horas desde la afición y los medios locales. “Este es el momento del entrenador, cuando está solo, recibiendo críticas. Tengo que convivir con esto y tomar decisiones sin arrepentirme”, afirmó. “No puedo caer en que todo es un desastre, que no servimos para nada y que la gente en Costa Rica no se va a levantar” para ver el choque ante Japón. Y finalizó: “Ni éramos demasiado buenos cuando le ganamos a todo el mundo ni somos demasiado malos cuando perdemos de esta manera”, subrayó el estratega. “No buscamos un renacimiento. Uno renace si se murió pero no estamos muertos”.

