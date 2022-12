Kun Agüero contó que durante Argentina vs. Países Bajos le escribió al cardiólogo porque “se sentía raro”

escuchar

Sergio “El Kun” Agüero fue sin dudas uno de los jugadores argentinos más importantes de los últimos tiempos. Su paso por Independiente, por el Atlético de Madrid y Manchester City de Pep Guardiola y sus últimos partidos como profesional en el FC Barcelona, lo posicionaron en lo más alto. Aunque sin dudas, sus partidos con la camiseta albiceleste y su gran amistad con Messi, quedarán eternamente en la memoria colectiva. Sin embargo, por un problema cardíaco debió abandonar las canchas, aunque eso no evitó que permaneciera conectado con el ambiente futbolístico y principalmente con su seleccionado.

Por estos días, el Kun vive al 100 por ciento el Mundial de Qatar, como un exfutbolista que conoce como nadie lo que se vive en un evento como este, pero también como un hincha más. Tras el partido contra Países Bajos, donde el equipo de Lionel Scaloni, venció en penales por 4-3 con Emiliano “El Dibu” Martínez como figura en el arco, estuvo en Equipo F (ESPN) y analizó el encuentro. No obstante, también admitió que temió por su salud y tuvo que comunicarse con su médico de cabecera.

Tras debatir un poco sobre el encuentro, la conversación dio un giro y Agüero se refirió a cómo es vivir el Mundial desde la tribuna. “Ahora que estoy del otro lado... se sufre una banda. Pero todos al final quieren que les vaya bien, bueno, algunos no”, lanzó. Ante esto, Oscar Ruggeri, quien también lo vive desde el mismo lugar, inquirió: “¿Viste estar afuera que bravo que es?”.

#ESPNEquipoF | #ESPNQatarEnStarPlus



"AL MÉDICO LE PREGUNTABA SI ESTABA BIEN MI CORAZÓN"



¿Cómo vivió @aguerosergiokun el partido de cuartos de final? ¡Así!



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/AL5VF0GNSN pic.twitter.com/cxQyrqz06l — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 10, 2022

Fue ahí cuando el exjugador de Independiente se sinceró sobre lo que sintió durante las más de dos horas que duró el partido y hasta admitió que temió por su salud. “Como tengo el chip, le mandaba al médico todo el tiempo mis síntomas. Estaba re loco, no sabía que hacer y le mandaba ‘¿está todo bien mi corazón?’”, contó al aire.

Esto tomo por sorpresa al equipo y Sebastián “El pollo” Vignolo quiso saber si efectivamente la conversación se dio durante el partido. Entonces, el Kun se explayó sobre el tema y se refirió principalmente de su salud. “Yo tengo un chip acá -dijo mientras se señalaba el pecho a la altura del corazón - y puedo mandarle, con la señal de mi teléfono, los síntomas y él puede chequearlos y ver si va mal o no”, explicó y comentó que su médico está en la Argentina.

“¡Pero estaba mirando el partido!”, sostuvo divertido el conductor. “Si me dijo, ‘relajate que está todo bien’”, reveló el Kun. No obstante, admitió que le insistió reiteradas veces a su médico, en sí, efectivamente, estaba en buen estado de salud

“A mí me agarra extrasístole (un latido adicional) que es medio rompe porque lo siento y medio que te provoca un dolor de cabeza y malestar. Pero me dijo que los latidos estaban en 100, pero por los nervios. Normalmente, tiene que estar en 60-70 cuando estamos sentados”, indicó. A pesar de que el profesional le aseguró que estaba todo en orden, admitió: “Yo confié, pero igual me pegaba unas patadas el corazón. Pero parece que es normal, por ahora”.

Por un problema cardíaco el exIndependiente tuvo que abandonar el fútbol (Foto: Captura de video ESPN)

Por su parte, Ruggeri le recordó que aún quedan dos partidos y Diego Latorre le aconsejó que llevara al médico a Qatar. Cabe recordar que tras el triunfo ante Países Bajos, el seleccionado nacional jugará la semifinal contra Croacia el martes 13 de diciembre a las 16 (hora argentina) y después le quedará un partido más, ya sea por el tercer puesto o por la gloria total.

LA NACION