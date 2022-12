La Argentina, campeón del mundo: la efusiva explicación en la TV de España sobre cómo “la selección revolucionó el fútbol” con su mediocampo

escuchar

No es la primera vez que Jorge D’Alessandro defiende a la selección argentina, a Lionel Messi o al proceso de Lionel Scaloni. El ex futbolista de San Lorenzo y Salamanca, ahora comentarista en la TV de España, venía teniendo impacto viral por su fuerte apoyo al equipo nacional, en particular, y a la pasión argentina, en general, pero esta vez lo hizo con una explicación sobre la estrategia de Scaloni y cómo el mediocampo albiceleste “revolucionó el fútbol mundial”. Lo hizo en el programa deportivo El Chiringuito, y destacó que los “Fórmula 1″ fueron demasiado para “las carrozas” de otros equipos. Así le apuntó a España, Brasil y Francia.

“La Argentina cambió el fútbol en este Mundial. Cambió la táctica mundial. El mediocampo cambió el estilo. El pivote no existe más. El 4-2-3-1 fuera, Brasil juega con Casemiro, fuera, España juega con carrozas en el mediocampo, fuera. Los volantes argentinos vuelan, Argentina jugó con tres chicos que vuelan y generó algo diferente; aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Le comieron la partida con tres volantes que no lo esperaban”, destacó, en un análisis en el que no faltó la crítica a otros entrenadores, como el español Luis Enrique.

Y siguió marcando cómo a Francia se le hizo cuesta arriba la final del Mundial Qatar 2022, más allá de la reacción gracias a Mbappé: “Cuando Mbappé dijo que el fútbol argentino está obsoleto y es lento llamamos a Enzo Ferrari y le dijimos que nos mandé tres Fórmula. Tchouaméni tieso, Griezmann adiós, Rabiot adiós, ahí estuvo el partido. Y Messi metido que leyó el carril del ocho, todavía está solo Messi. Y el que pega patadas no lo vio. A Francia lo salvó el 10. Cambió el fútbol, cambió la táctica. Luis Enrique llevó carrozas con España. Ahora es velocidad”.

La selección jugó la final ante Francia con un mediocampo conformado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Tres jugadores con dinámica y buen pie que sirvieron como punto de apoyo de Lionel Messi. Además, una de las claves del partido pasó por el gran primer tiempo de Angel Di María, que desequilibró por el lateral izquierdo hasta que su físico no aguantó. El centro del campo, eje de debate en la antesala de Qatar 2022 tras la lesión de Giovani Lo Celso, se fue ajustando con el pasar de los partidos, con un rendimiento de menor a mayor que provocó que todos lleguen en gran forma al partido decisivo.

