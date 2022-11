Las apuestas a “Mejor Jugador” del Mundial Qatar 2022 y el lugar que ocupa Lionel Messi

escuchar

Las principales casas de apuestas alrededor del planeta ya empiezan a poner sus fichas sobre la mesa sobre los candidatos a liderar los diferentes apartados estadísticos que se podrán observar en el Mundial Qatar 2022, como así también los premios que se entregarán al final de la cita ecuménica. En cuanto al posible Mejor Jugador del torneo, Lionel Messi aparece como el principal candidato a quedarse con el galardón.

El capitán de la selección argentina goza de un momento de forma soñado. El delantero de París Saint Germain (PSG) se acomodó a su equipo después de una temporada de adaptación y se convirtió en líder absoluto de cada ataque del combinado parisino. En lo que va de la temporada lleva 12 tantos y 14 asistencias en 19 partidos (1.657 minutos) con la camiseta de su club, es decir, que produce un gol cada 64′ aproximadamente. Además, con la camiseta albiceleste jugó siete encuentros en este 2022, en el que anotó 11 goles y repartió tres asistencias.

Lionel Messi es el candidato principal a ganar el Balón de Oro del Mundial, según las apuestas Kamran Jebreili - AP

Messi recibió el Balón de Oro de la Copa del Mundo en Brasil 2014. Este premio, que se entrega al mejor jugador de cada edición mundialista, comenzó a entregarse en España 1982. Desde entonces, ningún futbolista ha logrado quedarse con el premio en más de una oportunidad. Si Lionel es elegido como el futbolista con mejor rendimiento a lo largo del torneo, pasará a ser el único con dos títulos de esta envergadura. El único que también tiene posibilidades de ganar el premio por segunda vez es Luka Modric, que se lo llevó en la última edición.

El segundo lugar lo ocupa Neymar, capitán de la selección brasileña y compañero de Messi en PSG. Llega a Qatar en un estado de gracia absoluto. Acumula 15 goles y 12 asistencias en 1.624 minutos repartidos en 20 partidos a lo largo de la vigente temporada con el combinado parisino (convirtió o asistió en 15 de los 20 compromisos que afrontó). Disputará su tercera Copa del Mundo.

El delantero Neymar Jr., además de ser el capitán, es la máxima estrella de la selección de Brasil

El podio de candidatos lo completan dos integrantes del último campeón del mundo: Kylian Mbappé y Karim Benzema. El primero fue elegido como el Mejor Jugador Joven de Rusia 2018, cuando tenía 18 años. En dicho torneo hizo cuatro goles y dio una asistencia en 534 minutos. Llega en un buen presente con la camiseta de PSG, en el que lleva 19 goles y cinco asistencias en 20 encuentros.

El delantero de Real Madrid, por su parte, viene de ser elegido como el mejor jugador del mundo, por lo que recibió el último Balón de Oro. Sin embargo, su estado físico no es bueno. Se perdió 11 de los últimos 17 partidos (entre Real Madrid y la selección de Francia) y no completa 90′ desde el 19 de octubre. A pesar de esto, acumula seis goles y una asistencia en 954 minutos a lo largo de esta temporada (12 partidos en total).

Karim Benzema con el Balón de Oro que ganó gracias a su desempeño en la temporada 2021-22 FRANCK FIFE - AFP

En una entrevista que brindó en los últimos días al programa de televisión francés Téléfoot, el ex Lyon reveló que está confiado en que estará al 100% el día del debut frente a Australia, el 22 de noviembre. “Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni heridas importantes. Podría haber jugado pero no al 100%. Y necesito estar al 100%. No se trataba de tomar o no riesgos. Pero he trabajado bien físicamente. Y nunca me he preocupado. Para Australia, estaré en forma y presente”, comentó el delantero de 34 años.

Los candidatos a Mejor Jugador del Mundial, según las apuestas

Lionel Messi (Argentina): 9.00.

(Argentina): 9.00. Neymar Jr. (Brasil): 12.00.

(Brasil): 12.00. Karim Benzema y Kylian Mbappé (Francia): 13.00.

y (Francia): 13.00. Harry Kane (Inglaterra) y Kevin De Bruyne (Bélgica): 15.00.

(Inglaterra) y (Bélgica): 15.00. Vinicius Jr. (Brasil): 17.00.

(Brasil): 17.00. Cristiano Ronaldo (Portugal): 21.00.

(Portugal): 21.00. Raphinha (Brasil): 34.00.

