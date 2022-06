Los números de Lionel Messi: goles, asistencias y el cambio de estilo que dejó su primera temporada en PSG

Lionel Messi abandonó Barcelona en 2021 luego de 17 temporadas y en su bolso se llevó un sinfín de registros increíbles. Siempre fue difícil pensar en un Barcelona sin Messi. O en un Messi sin Barcelona. Sin embargo, el mercado de pases de mitad del año pasado sorprendió a propios y extraños. El momento en el que todos entendieron que el crack rosarino ya no iba a vestir la camiseta blaugrana. Sus números en el combinado catalán denotan lo histórico e imprescindible que fue para la institución. En total: 17 temporadas, 778 partidos, 672 goles, 268 asistencias y un sinfín de premios individuales y títulos colectivos.

El 10 de agosto del año pasado, el astro argentino firmó su contrato con PSG luego de desvincularse del Barça. Un acuerdo millonario para Messi, en un equipo de galácticos: llegó para acompañar a Mbappé y Neymar, entre otros. Eso sí, su arribo no fue sencillo. El cambio de aire implicó una adaptación y un giro en su estilo de juego. Estuvo lesionado varias semanas, no logró convencer a la hinchada e incluso recibió silbidos en el Parc des Princes luego de la eliminación tempranera en Champions. Sin embargo, logró acumular números interesantes que no hacen más que agrandar su legado y, por supuesto, su palmarés tanto individual como colectivamente.

Partidos disputados

Esta temporada, entre lesiones, adaptación y compromisos con la selección argentina, Messi disputó 33 partidos . Sin contar sus dos primeras temporadas como profesional, esta fue la que menos jugó. Participó en 2872 minutos , superando a la temporada 2006/07.

. Participó en , superando a la temporada 2006/07. En la Ligue-1, jugó 26 partidos, 24 de ellos como titular y, en total, acumuló 2.152 minutos.

Lionel Messi en el banco de suplentes del PSG Captura de pantalla

En Champions, Messi disputó siete encuentros , todos desde el arranque. Nunca fue reemplazado, por lo que sumó 630′.

, todos desde el arranque. Nunca fue reemplazado, por lo que sumó 630′. Fue titular en la eliminación de la Copa de Francia a manos de Niza, el 31 de enero. Disputó los 90 minutos y acertó su disparo en la tanda de penales.

Goles anotados

En PSG lleva anotados 11 goles , un registro muy bajo para él. Para dimensionar esta estadística, solamente en sus dos primeras temporadas en Barcelona registró una menor cantidad de anotaciones. En 2004/05 solo hizo uno y en la 2005/06 convirtió ocho. En todas las demás temporadas había anotado, como mínimo, 18 goles.

, Para dimensionar esta estadística, solamente en sus dos primeras temporadas en Barcelona registró una menor cantidad de anotaciones. En 2004/05 solo hizo uno y en la 2005/06 convirtió ocho. En todas las demás temporadas había anotado, como mínimo, 18 goles. Seis de los 18 fueron en la liga, incluyendo un doblete frente a Montpellier, en la fecha 37 . Fue su peor registro en competiciones locales (sin contar su primera temporada) igualando lo hecho en 2005/06, con la diferencia de que en ese momento solo había participado de 17 encuentros, nueve menos que en 2021/22.

. Fue su peor registro en competiciones locales (sin contar su primera temporada) igualando lo hecho en 2005/06, con la diferencia de que en ese momento solo había participado de 17 encuentros, nueve menos que en 2021/22. En Champions, Leo mostró su mejor faceta. Hizo cinco goles en siete partidos disputados y almacenó dos dobletes en su bolsillo (frente a RB Leipzig y Brujas). Así, superó sus registros de cuatro temporadas (no anotó en 2004/05, mientras que hizo uno en 2005/06 y 2006/07, respectivamente, y tres en 2019-20, e igualó la cantidad de tantos que había convertido en su última temporada con Barcelona.

El estilo de juego de la Pulga es muy diferente al de años anteriores. Mantiene el estilo y la calidad, pero con menos explosión. O, mejor dicho, ya no se saca rivales en velocidad como rutina en varias oportunidades del partido. Parte de un repertorio en el que todo es rutina de lo extraordinario. Se fue transformando en un jugador más pensante y eso, sumado a que siempre está varios segundos por delante de la cabeza de los demás, permite que imagine situaciones en su mente que lo hacen tener una visión de juego mucho más amplia. El propio Lionel Scaloni, en diálogo con la cuenta oficial de la Copa América, dejó en claro su pensamiento al respecto: “Es un chico muy inteligente. Futbolísticamente ha mejorado un montón. Para mi es mucho mejor jugador ahora que antes. Era impresionante, se pasaba a quién sea y hacía lo que quería con la pelota. Ahora entiende mucho más el juego”.

Asistencias

Fue la décima temporada de su carrera con mayor cantidad de asistencias. Brindó 15 (todas en la Ligue-1).

(todas en la Ligue-1). Igualó la cantidad que había anotado en 2012-13.

Superó lo realizado en: 2004/05 (ninguna), 2005/06 (tres), 2006/07 (tres), 2007/08 (13), 2009/10 (11), 2013/14 (14) y 2020/21 (12).

Repartió más pases gol en nueve temporadas: 17 en 2008/09, 23 en 2010/11, 29 en 2011/12, 27 en 2014/15, 23 en 2015/16, 16 en 2016/17, 18 en 2017/18, 19 en 2018/19 y 25 en 2019/20.

Sus distinciones individuales año por año

2005 : Golden Boy (es un trofeo anual que desde el año 2003 entrega el diario deportivo italiano Tuttosport al mejor futbolista del fútbol europeo menor de 21 años)

: Golden Boy (es un trofeo anual que desde el año 2003 entrega el diario deportivo italiano al mejor futbolista del fútbol europeo menor de 21 años) 2007 : Trofeo Bravo (fue un premio anual que desde el año 1978 concedía el diario deportivo italiano Guerin Sportivo al mejor futbolista del fútbol europeo menor de 21 años)

: Trofeo Bravo (fue un premio anual que desde el año 1978 concedía el diario deportivo italiano Guerin Sportivo al mejor futbolista del fútbol europeo menor de 21 años) 2009: Balón de Oro, Mejor Jugador de la UEFA, Goleador de la Champions, Mejor Jugador del Mundial de Clubes, FIFA World Player, Jugador del año en La Liga, Onze d’Or de Onze Mondial, Trofeo Alfredo Di Stéfano

Uno de los goles más recordados de Messi: de cabeza frente al Manchester United en el año 2009 AFP

2010 : Balón de Oro, Bota de Oro, Goleador de la Champions, Trofeo Pichichi, Jugador del año en La Liga, Trofeo Alfredo Di Stéfano

: Balón de Oro, Bota de Oro, Goleador de la Champions, Trofeo Pichichi, Jugador del año en La Liga, Trofeo Alfredo Di Stéfano 2011 : Balón de Oro, Mejor Jugador de la UEFA, Goleador de la Champions, Mejor Jugador del Mundial de Clubes, Bota de Oro del Mundial de Clubes, Jugador del año en La Liga, Onze d’Or de Onze Mondial, Trofeo Alfredo Di Stéfano, Mejor Goleador del Mundo según la IFFHS

: Balón de Oro, Mejor Jugador de la UEFA, Goleador de la Champions, Mejor Jugador del Mundial de Clubes, Bota de Oro del Mundial de Clubes, Jugador del año en La Liga, Onze d’Or de Onze Mondial, Trofeo Alfredo Di Stéfano, Mejor Goleador del Mundo según la IFFHS 2012 : Balón de Oro, Bota de Oro, Goleador de la Champions, Trofeo Pichichi, Jugador del año en La Liga, Onze d’Or de Onze Mondial, Mejor Goleador del Mundo según la IFFHS

: Balón de Oro, Bota de Oro, Goleador de la Champions, Trofeo Pichichi, Jugador del año en La Liga, Onze d’Or de Onze Mondial, Mejor Goleador del Mundo según la IFFHS 2013 : Bota de Oro, Trofeo Pichichi, Jugador del año en La Liga

: Bota de Oro, Trofeo Pichichi, Jugador del año en La Liga 2014 : Balón de Oro en el Mundial de Brasil

: Balón de Oro en el Mundial de Brasil 2015: Balón de Oro, Mejor Jugador de la UEFA, Goleador de la Champions, Jugador del año en La Liga, Trofeo Alfredo Di Stéfano, Gol del año de la UEFA, MVP de la Copa América

2016 : Gol del año de la UEFA

: Gol del año de la UEFA 2017 : Bota de Oro, Trofeo Pichichi, Trofeo Alfredo Di Stéfano

: Bota de Oro, Trofeo Pichichi, Trofeo Alfredo Di Stéfano 2018 : Bota de Oro, Trofeo Pichichi, Onze d’Or de Onze Mondial, Trofeo Alfredo Di Stéfano

: Bota de Oro, Trofeo Pichichi, Onze d’Or de Onze Mondial, Trofeo Alfredo Di Stéfano 2019 : Balón de Oro, FIFA The Best, Bota de Oro, Mejor Jugador de la UEFA, Goleador de la Champions, Trofeo Pichichi, Trofeo Alfredo Di Stéfano, Gol del año de la UEFA

: Balón de Oro, FIFA The Best, Bota de Oro, Mejor Jugador de la UEFA, Goleador de la Champions, Trofeo Pichichi, Trofeo Alfredo Di Stéfano, Gol del año de la UEFA 2020 : Trofeo Pichichi, Premio Laureus, Balón de Oro Dream Team

: Trofeo Pichichi, Premio Laureus, Balón de Oro Dream Team 2021: Balón de Oro, Trofeo Pichichi, Mejor jugador y mejor constructor de juego mundial de la década (2011-2020) según la IFFHS, MVP Copa América, Bota de Oro Copa América

El delantero argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, reacciona después de recibir el premio Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2021 en el Teatro du Chatelet de París el 29 de noviembre de 2021. FRANCK FIFE - AFP