Marruecos venció 3-0 a Canadá, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 4 de julio de 2026 a las 14.00 en el Houston Stadium, bajo el arbitraje de Michael Oliver. En un compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial, Marruecos logró superar a Canadá con un contundente 3-0, asegurando su boleto a la siguiente fase del torneo internacional.

En cuanto a la estrategia, Canadá dispuso una formación 4-4-2, mientras que Marruecos optó por un 4-2-3-1 que resultó determinante para controlar el ritmo del encuentro. El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Azzedine Ounahi marcó el primer gol tras asistencia de Achraf Hakimi. Posteriormente, a los 82 minutos, nuevamente Azzedine Ounahi amplió la ventaja con una asistencia de Brahim Díaz. Finalmente, a los 98 minutos, Soufiane Rahimi sentenció el 3-0 definitivo tras otro pase de Brahim Díaz.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta fricción, reflejada en el número de amonestaciones repartidas por Michael Oliver. Por el lado de Canadá, fueron amonestados Richie Laryea, Jonathan David, Luc De Fougerolles y Cyle Larin. En Marruecos, recibieron tarjetas amarillas Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss.

A pesar de que Canadá intentó imponerse con un 44,5% de posesión y 11 remates totales, la eficacia estuvo del lado de Marruecos, que con un 55,5% de posesión supo gestionar los espacios. Entre los datos estadísticos destacados, se observa que Canadá forzó 11 tiros de esquina contra apenas 1 de Marruecos, aunque la solidez defensiva del equipo ganador resultó inquebrantable.