Marruecos venció 3-0 a Canadá, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Marruecos se impuso con autoridad en la jornada Octavos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 4 de julio de 2026 a las 14.00 en el Houston Stadium, bajo el arbitraje de Michael Oliver. En un compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial, Marruecos logró superar a Canadá con un contundente 3-0, asegurando su boleto a la siguiente fase del torneo internacional.
En cuanto a la estrategia, Canadá dispuso una formación 4-4-2, mientras que Marruecos optó por un 4-2-3-1 que resultó determinante para controlar el ritmo del encuentro. El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Azzedine Ounahi marcó el primer gol tras asistencia de Achraf Hakimi. Posteriormente, a los 82 minutos, nuevamente Azzedine Ounahi amplió la ventaja con una asistencia de Brahim Díaz. Finalmente, a los 98 minutos, Soufiane Rahimi sentenció el 3-0 definitivo tras otro pase de Brahim Díaz.
El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta fricción, reflejada en el número de amonestaciones repartidas por Michael Oliver. Por el lado de Canadá, fueron amonestados Richie Laryea, Jonathan David, Luc De Fougerolles y Cyle Larin. En Marruecos, recibieron tarjetas amarillas Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss.
A pesar de que Canadá intentó imponerse con un 44,5% de posesión y 11 remates totales, la eficacia estuvo del lado de Marruecos, que con un 55,5% de posesión supo gestionar los espacios. Entre los datos estadísticos destacados, se observa que Canadá forzó 11 tiros de esquina contra apenas 1 de Marruecos, aunque la solidez defensiva del equipo ganador resultó inquebrantable.
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
La gambeta, en vías de extinción: Estados Unidos domina una estadística en el Mundial 2026 en la que la Argentina no figura
- 2
Resultado de Argentina vs. Cabo Verde: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
Lionel Scaloni: “Espero que ahora se den cuenta de que Cabo Verde no era un rival fácil”
- 4
Argentina sufrió para ganarle a Cabo Verde y sabe que, a partir de ahora, ya no alcanza con la chapa de campeón