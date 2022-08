¿Mauro Icardi se va de PSG? Fuera de la lista, su furioso descargo y por qué cambió París por Ibiza

Mauro Icardi vive días agitados, pese a estar de vacaciones en Ibiza. El delantero argentino está en la lista de “indeseables” que entregó el DT de París Saint Germain (PSG), Chistophe Galtier, por lo que se espera que encuentre otro destino. Este fin de semana, incluso, ya no estuvo en la lista de convocados para hacer el debut en la Ligue 1, en el partido que terminó con goleada de los parisinos por 5 a 0 ante Clermont con una espectacular chilena de Lionel Messi. Al tiempo que eso sucedía, Mauro Icardi se mostró en las playas españolas con su familia, lo que hizo estallar la bronca de los hinchas, pero también del propio jugador: “Dejen de inventar mierdas”, disparó.

El delantero, que tuvo un pasado de gloria en Inter llegó hace tres temporadas a PSG para integrar un equipo de superestrellas, está en las portadas de los medios por dos razones: por un lado, su conflicto marital con Wanda Nara, un hipotético divorcio y millones en juego. Por el otro, lo estrictamente deportivo: Galtier no lo quiere entre sus filas. Lo puso en la lista de “indeseables” y esperan que se vaya. La principal traba es que el rosarino tiene contrato vigente hasta 2024, lo que implica que quien lo quiera, deba pagarlo.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad”, publicó Icardi en sus redes. La referencia es hacia los medios que adujeron que el DT Galtier lo dejó marginado “por motivos personales”. Y se escudó en que, si le dieron día libre, puede hacer lo que quiera y con quien quiera.

Este lunes, PSG volvió a los entrenamientos con vistas al encuentro con Montpellier.

El rosarino llegó al club en 2019 como refuerzo estelar para la institución luego de su histórico paso por Inter de Milán. La intención principal era que pelee por un lugar en el once titular con Edinson Cavani, para compartir la delantera con Kylian Mbappé, quien con 20 años ya estaba asentado como uno de los mejores jugadores del plantel. Sin embargo, le costó adaptarse y, a pesar de haber convertido varios goles, nunca logró asentarse en el equipo titular.

La llegada de Messi para compartir delantera con Mbappé y Neymar el año pasado relegó a Icardi a lo más profundo del banco de suplentes y jugó 1307 minutos en 30 cotejos (media de 43,5 por encuentro), en la mayoría entró de suplente. No ingresó en los octavos de final de la Champions League frente a Real Madrid y ni siquiera fue convocado para los último seis partidos de la Ligue 1.

Según Transfermarkt, Icardi tiene un valor de mercado de 22 millones de euros, casi un 80% menos de su máximo histórico (100 millones en diciembre de 2018).

Lazio y Napoli aparecieron en principio como los más interesados a contratarlo. Los blanquicelestes buscan un delantero que pueda competir en el puesto con Ciro Immobile que, a pesar de ser titular indiscutido del plantel, no tiene ningún rival ni reemplazante natural. Los napolitanos, por su parte, están en búsqueda de un reemplazante de Arkadiusz Milik, quien fue vendido a Marsella por ocho millones de euros.

También sonó que Silvio Berlusconi, hijo del ex primer ministro italiano, lo pretende tener en el recién ascendido Monza, en la Serie A. De yapa, le ofrecerían trabajo a su mujer y representante, Wanda Nara, para un show televisivo.

Con PSG Icardi disputó 92 encuentros en los que convirtió 38 goles, lo que le da un promedio de 0.41. Además, brindó 10 asistencias y fue amonestado solamente en cuatro oportunidades.