Mauro Icardi y la China Suárez reafirmaron su amor con una cita romántica en Estambul

A casi un año y medio de blanquear su relación, Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez siguen juntos y enamorados. Cada vez que pueden, organizan viajes o actividades para conectarse como pareja y celebrar su amor. Esta semana tuvieron una noche de novios: se arreglaron para pasear por Estambul y disfrutaron de una romántica cena.

El futbolista compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 14 millones de seguidores, las postales de su cita con Suárez. A bordo de un auto de lujo de asientos de cuero marrones, fueron a cenar a un restaurante. Aunque no mostraron el menú, sí dieron cuenta de sus looks. Ella eligió una chaqueta negra de cuero con un pantalón de jean gris y una cartera negra. Usó el cabello suelto y alisado y un intenso maquillaje en tonos marrones. Por su parte, Icardi optó por una remera y campera negra y un pantalón de jean.

Icardi compartió fotos de su cena romántica con la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Posaron a pura sonrisa para las fotos, con miradas pícaras y mejillas juntas, dando cuenta de su felicidad por compartir la velada juntos.

La pareja se mostró enamorada en las redes sociales (Foto: Instagram @mauroicardi)

Días atrás, Mauro Icardi y Eugenia Suárez estuvieron en Buenos Aires y se reencontraron con las dos hijas de él, Francesca e Isabella, quienes viven con su madre, Wanda Nara. Se reunieron en la casa de los sueños de Nordelta y el futbolista tenía que regresar a las niñas en una fecha pautada por el juez Adrián Hagopian. Pero, aparentemente, la pasaron tan bien que pidieron autorización para extender la visita.

Suárez e Icardi durante su cita romántica (Foto: Instagram @mauroicardi)

Aunque aparentemente del lado de la mediática se opusieron rotundamente a esto, a partir de un documento que compartió el periodista Gustavo Méndez, emitido por el Juzgado Civil 106, se pudo advertir que la justicia permitió que el futbolista pudiera pasar un día más con sus hijas. Tras llevarlas nuevamente a casa de su madre, Icardi, su pareja y Rufina, Magnolia y Amancio, los tres hijos de ella, volaron de regreso a Turquía.