Salió a la luz un video de la China Suárez que dejó al descubierto la verdad sobre el inicio del romance con Mauro Icardi

El inicio del affaire entre Mauro Icardi y la María Eugenia ‘la China’ Suárez se remonta al año 2021, cuando decidieron encontrarse a escondidas en un hotel en París. Sin embargo, a los pocos meses ambos se mostraron públicamente interesados por rearmar sus vidas lejos de los escándalos. El futbolista volvió con Wanda Nara y la actriz le dio una oportunidad a Rusherking.

Sin embargo, una entrevista brindada por la China en 2023 dejó en evidencia que el vínculo no se cortó del todo y que incluso el deportista le habría enviado costosos regalos. Entre ellos, un anillo de león de la marca Gucci, el cual se conoce como Lion Head y que fue viral en TikTok. Este es el símbolo que utiliza desde hace varios años Icardi en el Galatasaray, el cual habría decidido enviárselo en un joya para mostrarle su amor a la distancia.

Son varios los modelos de este anillo que existen en el mundo de la marca Gucci, muchos de los cuales traen incrustados piedras preciosas (Foto: Redes Sociales)

Todo salió a la luz por un video reflotado por la cuenta de Instagram dedicada a los chimentos, En lo Picante. En las imágenes, la China se encontraba en las calles de Estados Unidos, cuando una influencer dedicada a puntuar outfits en la vía pública la detuvo y le consultó sobre su vestimenta. Durante la charla, la actriz mostró su look de pies a cabeza y dio a conocer cada una de las marcas que la acompañaban. Además, reconoció que se habría inspirado en algunos atuendos lucidos por Hailey Bieber.

Pero hubo un elemento que llamó especialmente la atención: un anillo con forma de león. Según pudieron rastrear desde la mencionada cuenta, este mismo anillo es el que Suárez utiliza actualmente cada vez que asiste a los partidos de su novio en el estadio. "La China Suárez paseando por Nueva York en 2023 con Rusherking le pidieron mostrar su outfit y marcas con un pequeño ‘detalle’: un anillo de un león Gucci que luego uso para ir al estadio del Galatasaray“, afirmaron desde la cuenta de espectáculos.

Las reacciones en redes sociales al video de la China Suárez con el anillo que le habría regalado Mauro Icardi (Foto: Captura de pantalla Instagram @enlopicante)

Esta teoría rápidamente explotó en redes sociales, donde es habitual que las aguas se dividieran entre quienes apoyan a la China Suárez y quienes siguen del lado de Wanda Nara en la contienda. “Ese anillo debe ser la macumba que hizo“; ”Ella nunca dejo de buscar a Icardi y Rusher lo sabe”; “El dinero no compra la elegancia ni el buen gusto, este es un claro ejemplo” y “Seguro siempre manicardi la tuvo de amante”, fueron algunos de los mensajes que poblaron Instagram.