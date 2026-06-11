México venció por 2-0 a Sudáfrica, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 11 de junio de 2026 a las 16.00 en el Mexico City Stadium, bajo el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un partido de alta intensidad, México logró imponer condiciones frente a Sudáfrica ante el fervor de su público.

Acciones destacadas y desarrollo del juego

El marcador se abrió tempranamente: a los 9 minutos, Julián Quiñones marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Érik Lira. Ya en la segunda mitad, a los 67 minutos, Raúl Jiménez sentenció el 2-0 final tras recibir el pase de Roberto Alvarado. En cuanto a las formaciones, México se presentó con un esquema 4-1-4-1, mientras que Sudáfrica optó por un 5-3-2 que no pudo contener el avance local. El partido estuvo marcado por la indisciplina, destacándose las expulsiones de César Montes por el local, y de Sphephelo S’Miso Sithole y Themba Zwane por el lado visitante.

Análisis estadístico

El dominio del equipo mexicano se vio reflejado en los números finales del encuentro:

Posesión: México controló el balón con un 60,5% , frente al 39,5% de Sudáfrica .

controló el balón con un , frente al de . Ataque: El seleccionado local registró 16 tiros totales con 4 a puerta , mientras que la visita apenas alcanzó 3 remates y 2 a puerta .

totales con , mientras que la visita apenas alcanzó y . Balón detenido: México ejecutó 3 corners contra 1 de su rival.

Gestión desde el banco

A lo largo del complemento, ambos técnicos buscaron refrescar sus piezas. Por el lado de México, el estratega movió el banco intensamente: a los 66 minutos ingresaron Luis Chávez y Gilberto Mora, seguidos posteriormente por los ingresos de Edson Álvarez, Armando González y Alexis Vega. Por su parte, el entrenador visitante intentó revertir la desventaja con las entradas de Thalente Mbatha, Themba Zwane, Evidence Makgopa y Oswin Appollis, aunque la diferencia numérica tras las tarjetas rojas terminó por condicionar cualquier reacción sudafricana.