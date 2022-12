Miss Croacia mostró el furor por ella en la salida del estadio, pero hubo desbordes y la policía tuvo que ayudarla

escuchar

En instancias de semifinal de la Copa del Mundo, la selección argentina venció por 3-0 a Croacia en el Estadio Lusail y obtuvo su pase a la gran final del día domingo, a la espera de su contrincante entre Francia o Marruecos. En contrapartida, los europeos, de destacada actuación en el certamen -donde eliminó a Brasil-, tendrán el siguiente partido el día sábado por el tercer y cuarto puesto.

Con un estadio colmado en su capacidad, debido a la importancia del encuentro, los espectadores gozaron de una sublime actuación de Lionel Messi, quien abrió el resultado con un gol desde el punto penal. Luego, en el complemento, se vistió de asistidor para facilitarle el trabajo al atacante Julián Álvarez, autor de los dos goles restantes de una noche épica en el país de Medio Oriente.

Entre el público presente en el recinto, la parcialidad argentina ocupó una gran parte de las cabeceras y, en menor medida, los croatas también desplegaron su color, aunque el resultado fue totalmente adverso a las expectativas propuestas. Entre los hinchas característicos de los europeos se encuentra Ivana Knöll, más conocida como Miss Croacia, quien utilizó su cuenta de Instagram para retratar, en sus stories, el fervor de los presentes una vez que el encuentro culminó.

Miss Croacia mostró el furor por ella en la salida del estadio Instagram: @knolldoll

En uno de los videos publicados se observa a una gran cantidad de hinchas, de diversas naciones, abalanzándose a la zona donde se encontraba ella y el personal de seguridad que intentaba contener esa oleada de personas. En la siguiente publicación, Miss Croacia enfocó su cámara a una puerta de ingreso que se encontraba cerrada, aunque, desde el otro lado, muchas personas utilizaban su dispositivo móvil para filmar su presencia en el Estadio Lusail.

Asombrada por la gran repercusión que atrae su figura en los escenarios deportivos, la croata decidió agradecer por cada gesto recibido, a pesar de la dura derrota que sufrió su selección a manos de la Argentina.

El altercado que padeció en el partido contra Brasil

Lejos del jolgorio y la adulación hacia su presencia en los estadios, Miss Croacia sufrió un percance en el partido contra Brasil, donde fue expulsada del lugar debido a su “provocador” outfit. Conocida la noticia, fue la protagonista la que dialogó con los medios y expuso a la seguridad del evento.

“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, le dijo la croata, de 30 años, al diario Bild de Alemania. Y agregó, al mismo medio de comunicación: “Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”.

Por último, en una actitud desafiante, Ivana Knöll aseguró que iba a presenciar el duelo ante la Argentina por la semifinal: “De hecho, quería irme cuando los croatas fueran eliminados. Pero ahora definitivamente me quedo hasta la final, sin importar quién juegue allí”.

