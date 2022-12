Mundial 2022: el descargo de Momo tras ser echado por la FIFA como la voz del estadio en los partidos de la Argentina

escuchar

Gerónimo “Momo” Benavides fue elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para ser la voz del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022. El streamer debutó en el segundo partido de la albiceleste en la fase de grupos, que ganó 2 a 0 a México. Pero este domingo, el influencer reveló que la FIFA lo echó y ya no será la voz del estadio en el partido que el conjunto nacional disputará este martes contra Croacia en la semifinal. Así, compartió un descargo a través de las redes sociales: “Correrme era parte de esto”, asumió.

La FIFA anunció este domingo la apertura de expedientes disciplinarios contra la AFA y la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, luego de los incidentes producidos entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos en el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. “El Comité Disciplinario de la FIFA abrió expedientes por violaciones potenciales de los artículos 12 (mala conducta de jugadores y cuerpo técnico) y 16 (orden y seguridad en los partidos) del Código de Disciplina de la FIFA durante el partido Países Bajos-Argentina de la Copa Mundial FIFA, que tuvo lugar el 9 de diciembre”, anunciaron en el comunicado oficial.

El descargo de Momo tras ser echado por la FIFA.

Dentro de la toma de decisiones, Momo fue retirado como voz del estadio en los partidos de la selección albiceleste, quien también fue encargado de animar al público en las previas de los encuentros y de anunciar la formación titular del plantel de Lionel Scaloni. Según trascendió, su expulsión vendría determinada por incumplir algunas normas de conducta, como gritar los goles, levantarse de la zona designada o llamar a los jugadores por sus apodos. Además, se filtró un video a través de las redes sociales en el que el youtuber apareció criticando al organismo: “Nos quiso c*** la FIFA”.

El video de Momo que se filtró tras la decisión de la FIFA.

“Tengo que dar una mala noticia. Voy a dejar de ser la voz de Argentina en el estadio, por decisión de la FIFA, a raíz de todo lo sucedido en el partido contra Holanda. Correrme a mí era parte de esto. Pedí explicaciones y las daré cuando termine el Mundial. Por mi lado, quería contárselo, porque las cosas van a cambiar. Obviamente, ya no voy a poder hacer los blogs que hacía”, señaló el streamer a través de su cuenta de Instagram.

“Seguiré alentando a la selección”

Momo aseguró que continuará animando a la albiceleste. “Quiero pedirles disculpas a los que defraudo. Traté de hacerlo lo mejor que pude, desde mi humilde lugar, que era alentar a la selección, poner los nombres de los jugadores bien arriba y tratar de levantar el estadio a veces. Traté de representarlo como cualquier argentino lo haría, que soy uno más. Me tocó estar en este lugar porque me lo gané con años de laburo, pero siendo un argentino que trata de representar de la mejor manera, de alentar de la mejor manera”, expresó.

El descargo de Momo a través de Twitter. Twitter: @momorelojero

Y agregó: “Realmente, esto no importa. Compraré una entrada e iré a ver el partido, como cualquiera. Voy a dejarme la barba para que siga ganando la selección. Haré todo lo que pueda, como siempre digo, amigos: desde el lugar que cada uno cree y suma”. Además, el influencer compartió un hilo en Twitter en el que también expresó su emoción por lo que atravesó: “Viví un sueño que llegó hasta acá, pero vamos a seguir alentando a la selección. Eso no va a cambiar nunca. No tengo más que palabras de amor y agradecimiento. Estoy bastante triste, pero se me va a pasar. El martes, desde la tribuna o como sea, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno más. Los amo, perdón y gracias”, sentenció.

