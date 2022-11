Mundial 2022: quién es Sira Martínez, la hija del DT Luis Enrique a la que Ferrán Torres le dedicó el cuarto gol de España

escuchar

España debutó en el Mundial de Qatar 2022 por todo lo alto, con la victoria por 7 a 0 al derrotar a Costa Rica. Los hinchas vitorearon cada gol en la grada: Dani Olmos, Marco Asensio y Ferrán Torres marcaron los tres primeros en tan solo media hora. Pero una aficionada tenía emoción por partida triple: su pasión por el fútbol desde chica, a su padre como director del plantel y a su pareja entre los jugadores de la Roja. Además, recibió una emotiva dedicatoria en uno de los goles.

En el minuto 54, Torres se anotaba su segundo gol y el cuarto de la selección española, y lo celebró con un peculiar gesto: formó una “S” con sus manos. Era una dedicatoria a Sira Martínez, su pareja, quien también es hija del DT de la Roja, Luis Enrique.

La dedicatoria de Ferrán Torres tras su segundo gol.

La joven, de 22 años, nació en Barcelona y estudia a distancia la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “Me organizo bien. Mi asignatura favorita es Marketing. Los números me cuestan un poco más. De mayor, me veo en mi finca, compitiendo y criando caballos”, señaló en diálogo con la revista Vanity Fair, en diciembre de 2020. Y es que la joven también es una apasionada del deporte, pero se decantó por la equitación. Así, compagina también la profesión de su madre, la economista Elena Cullel.

Sira Martínez fue campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. Instagram: siramartinezc

Sira Martínez fue campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. “En verano, íbamos a Gijón [Asturias], la ciudad de mi padre. En los prados, hay caballos sueltos. ¡Quería tocarlos! Siempre fue mi animal favorito”, relató. Además, mostró su pasión por la equitación: “Es mi refugio. Cuando estoy triste, me subo a un caballo y me olvido de todo. Me concentro y es como si fuésemos uno. Lo bonito es entender a tu caballo, porque son impredecibles”.

Junto a su familia, la joven recibió en 2019 una noticia que golpeó sus vidas: una de sus hermanas, Xana, falleció por cáncer de huesos a los nueve años.

“Si hay algo que quiero, voy a por ello”

La catalana aseguró que heredó la actitud de su padre frente a sus metas. “Soy como él: si hay algo que quiero, voy a por ello”, señaló. Ambos mantienen una relación muy cercana y el DT de la Roja ironizó hace unos días sobre la relación de su hija con el delantero de la selección. “El jugador que es mi prolongación dentro del campo es muy fácil de adivinar. El señor Ferrán Torres. Que, si no, me agarra mi hija y me corta la cabeza”, bromeó durante una transmisión en su canal de Twitch.

Sira Martínez y Ferrán Torres blanquearon su relación hace más de un año. Instagram: siramartinezc

Martínez y el futbolista blanquearon su relación hace poco más de un año, cuando Torres aún jugaba en el Manchester City. Tras varios meses de distancia debido a sus profesiones, la pareja se consolidó en Barcelona cuando el deportista arribó al club de los culés. Entre viajes, festivales y recorridas turísticas, ambos posan sonrientes en varias instantáneas de Instagram, donde la joven acumuló más de 181 mil seguidores.

