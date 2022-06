Nadia Podoroska volvió al circuito tras 10 meses: su camino para llegar a Wimbledon y cómo son sus marcas en Grand Slams

Nadia Podoroska fue la última gran aparición del tenis femenino argentino de los últimos años. En 2020, todos se fijaron en ella gracias a su excelente participación en Roland Garros, cuando llegó a la instancia de semifinales proveniente de la clasificación y en la que perdió con Iga Swiatek (que posteriormente se consagraría campeona del torneo) por 6-2 y 6-1. Tras aquello, que le permitió un ascenso vertiginoso e instalarse en la élite, vinieron meses de irregularidad, los octavos de final de Tokio 2020, y luego, un parate obligado por lesión, hacia septiembre. Desde entonces, pasaron 10 meses sin competir. Pero este martes finalmente pudo volver al circuito profesional, ni más ni menos que en Wimbledon, por la primera ronda de clasificación también y ante la norteamericana Asia Muhammad, a la que venció por doble 6-3.

¿Podrá Podoroska retomar esa senda que la puso en el primer plano? Tras aquel Roland Garros consagratorio llegó a ser 36 del mundo, su mejor ubicación histórica. En lo que va se su carrera ganó 14 títulos ITF (el último en Saint-Malo 2020, cuando derrotó a Cristina Bucsa por 4-6, 7-5 y 6-2) y tuvo victorias resonantes ante integrantes del Top 10:

6-2 y 6-4 frente a Elina Svitolina (5°) en cuartos de final de Roland Garros 2020.

5-7, 6-1 y 7–6 (9-7) frente a Petra Kvitova (9°) en la tercera ronda de Melbourne II 2021.

7-6 (8-6) y 7-5 frente a la legendaria Serena Williams (8°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2021.

Nadia Podoroska junto a Serena Williams, la segunda tenista con más títulos de Grand Slam Getty Images

“Fue un proceso muy largo porque fui pasando por varias etapas de diferentes dolores y molestias. Al principio era el isquiotibial, después empezó la cadera, se me iba hacia la espalda, después el nervio ciático. Al seguir compitiendo y entrenando era bastante difícil identificar qué lesión era, pero me permitía seguir entrenando y jugando. Después, a la larga, tuve que ir entrenando cada vez menos para poder seguir compitiendo, hasta que llegó un punto donde ya estaba bastante desentrenada”, dijo Podoroska en sus redes sociales en diciembre del año pasado, recurso que utilizó cada tanto para dar cuenta de sus mejorías o retornos que no podían ser. Según Diego Rodríguez, kinesiólogo de su equipo de trabajo, Nadia padece una tendinopatía proximal de isquiosurales. Complicaciones en su salud, de otro tipo, la complicaron a la hora de ponerle fecha a ese regreso a los courts.

Esta semana, mediante otro comunicado en su cuenta personal en redes, “La Peque” de 25 años finalmente confirmó su regreso al circuito profesional, en el marco de la qualy de Wimbledon. Así, volvió a disputar un Grand Slam luego de que lo hiciera por última vez en el US Open 2021, donde perdió en primera ronda frente a la belga Greet Minnen por 6-4, 1-6 y 6-3. Este año ya se había tenido que bajar de Australia y de París.

En su última participación en el All England, que fue la primera en el cuadro principal para ella, cayó en la segunda ronda frente a la checa Tereza Martincova por 6-3 y 7-6 (5), en lo que fue también su mejor participación en el Grand Slam que se disputa en césped, ya que había perdido en la primera rueda de la clasificación en 2017.

Cómo le fue a Nadia Podoroska en los Grand Slams

Australian Open

2017 : Perdió por abandono en el primer partido de clasificación frente a la rusa Yelizaveta Kulichkova.

: Perdió por abandono en el primer partido de clasificación frente a la rusa Yelizaveta Kulichkova. 2019 : Perdió en el segundo partido de clasificación ante la alemana Antonia Lottner por 6-2 y 6-3.

: Perdió en el segundo partido de clasificación ante la alemana Antonia Lottner por 6-2 y 6-3. 2021: Llegó a la segunda ronda, donde perdió por un doble 6-2 ante la croata Donna Vekic.

Roland Garros

2017 : Perdió 6-0 y 6-1 en el primer partido de clasificación ante la checa Marketa Vondrousova.

: Perdió 6-0 y 6-1 en el primer partido de clasificación ante la checa Marketa Vondrousova. 2020: Llegó a semifinales, donde perdió con la polaca Iga Swiatek, que finalmente se quedó con el trofeo, por 6-2 y 6-1.

2021: Perdió en primera ronda frente a la suiza Belinda Bencic por 6-0 y 6-3.

Wimbledon

2017 : Perdió en el primer partido de clasificación ante la portuguesa Michelle Larcher de Brito por 6-3, 6-7 y 8/6.

: Perdió en el primer partido de clasificación ante la portuguesa Michelle Larcher de Brito por 6-3, 6-7 y 8/6. 2021: Perdió en la segunda ronda frente a la checa Tereza Martincova por 6-3 y 7-6 y 6-7.

US Open