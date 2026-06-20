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Paraguay venció 1-0 a Turquía, por el Mundial 2026

Se midieron en un duelo donde Paraguay se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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En el marco de una nueva fecha del certamen, el enfrentamiento se llevó a cabo el 20 de junio de 2026 a las 00.00 en el San Francisco Bay Area Stadium. Con el arbitraje de Iván Barton, el encuentro resultó decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Apenas a los 2 minutos de juego, Matías Galarza marcó el 1-0 tras una precisa asistencia de Julio Enciso, gol que terminó siendo definitivo para la victoria de Paraguay sobre Turquía.

El desarrollo táctico y las incidencias

Ambos seleccionados presentaron esquemas contrastantes: Turquía optó por un 4-2-3-1, mientras que Paraguay se desplegó con un 4-4-2. El trámite se vio condicionado desde el inicio por la intensidad, reflejada en la expulsión de Miguel Almirón a los 47 minutos por lenguaje ofensivo. En cuanto a los movimientos desde el banco, a los 45 minutos Paraguay realizó su primera variante táctica con el ingreso de Damián Bobadilla por Isidro Pitta para intentar sostener la ventaja numérica y el marcador.

Dominio estadístico frente a la eficacia

A pesar de la derrota, Turquía mostró un control absoluto de las acciones, registrando una posesión del 78,6% frente al 21,4% de Paraguay. La insistencia turca se vio reflejada en la estadística de remates, acumulando un total de 32 tiros contra apenas 7 de su rival. Sin embargo, la falta de puntería fue evidente: Turquía solo pudo enviar 5 remates a puerta, mientras que Paraguay, con mayor efectividad táctica, concretó 2 intentos entre los tres palos.

El control del juego y las tarjetas

El encuentro fue friccionado y exigió una intervención constante del juez. El registro disciplinario incluyó:

  • Matías Galarza (Paraguay) fue amonestado a los 3 minutos por una infracción.
  • Miguel Almirón (Paraguay) vio la tarjeta roja directa al inicio de la segunda mitad.
  • Turquía recibió tarjetas amarillas para Eren Elmali (70′) y una amonestación por protestas a los 62 minutos.
  • Turquía dominó la faceta de balones detenidos con 12 corners ejecutados, demostrando su insistencia en el área rival hasta el pitido final.
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