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Paraguay venció por 4-0 a Nicaragua, en un amistoso internacional 2026

El conjunto guaraní se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber

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En un despliegue de superioridad futbolística, Paraguay goleó 4-0 a Nicaragua el 5 de junio de 2026. El encuentro, que comenzó a las 19.51, tuvo lugar en el Estadio ueno Defensores del Chaco bajo el arbitraje de Maximiliano Ramírez.

Goles y desarrollo táctico

El dominio local se reflejó rápidamente en el marcador. A los 17 minutos, Alejandro Romero marcó el primer gol tras convertir un penal. Antes de finalizar la primera etapa, a los 42 minutos, Miguel Almirón amplió la ventaja tras una asistencia de Diego Gómez. Ya en el complemento, Matías Galarza anotó a los 62 minutos y, finalmente, Alexandro Maidana sentenció el 4-0 definitivo a los 67 minutos, aprovechando un pase de Mauricio Magalhães Prado. En cuanto a lo táctico, Paraguay se presentó con un esquema 4-4-2, mientras que la visita intentó resistir con un 5-4-1, aunque sin éxito.

Movimientos estratégicos

El entrenador local realizó una amplia rotación en el entretiempo, buscando frescura en el equipo. Entre los cambios más destacados, a los 45 minutos ingresaron jugadores como Gustavo Velázquez, Orlando Gill y Braian Ojeda para cerrar el partido. Por el lado de Nicaragua, el técnico intentó reaccionar con variantes como el ingreso de Ariagner Smith y Amadeus Zamora, pero la diferencia técnica ya estaba marcada en el terreno de juego.

Disciplina y contexto

El partido también estuvo marcado por la firmeza en la marca de la visita, que vio cómo Joab Gutiérrez y Jacob Montes recibieron tarjetas amarillas por infracciones a los 15 y 56 minutos, respectivamente. Este triunfo contundente le permite a Paraguay cerrar con éxito esta jornada de amistosos, dejando claro el funcionamiento colectivo del equipo ante su público en Asunción.

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