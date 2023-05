Partidos de hoy: la agenda del día del Mundial Sub 20 para ver por TV este miércoles 24 de mayo

escuchar

Este miércoles continúa la segunda fecha de la primera etapa del Mundial Sub 20 Argentina 2023 con cuatro partidos, de a dos en simultáneo a las 15 y 18, correspondientes a los grupos C y D. Todos se podrán ver en vivo por televisión y diferentes plataformas digitales.

En el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata se desarrollan los juegos de la zona C con Senegal vs. Israel y Japón vs. Colombia. Al mismo tiempo hay actividad en el Malvinas Argentinas de Mendoza por la D, en la que Italia se cruza con Nigeria en el duelo de ganadores de la jornada inaugural y Brasil ante República Dominicana. Teniendo en cuenta que en la primera fecha no hubo igualdades en ninguno de los grupos, pueden definirse clasificados a octavos de final.

La agenda de partidos del miércoles 24 de mayo

15: Senegal vs. Israel - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports+ y TyC Sports).

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports+ y TyC Sports). 15: Italia vs. Nigeria - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports)

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports) 18: Japón vs. Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports)

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (DSports) 18: Brasil vs. República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (DSports+ y TyC Sports).

Cómo ver los partidos del Mundial Sub 20

Todos los juegos se transmiten en vivo por DSports y, en consiguiente, por la plataforma digital DGO. TyC Sports emite la mitad de los duelos de la fase de grupos, entre ellos los de la selección argentina de Javier Mascherano, a través de sus respectivas señales de cable y, también, de TyC Sports Play. La TV Pública, por su parte, tiene los cotejos de la albiceleste en la pantalla de televisión y Cont.ar. Según el avance del certamen y la suerte del anfitrión, es probable que la programación se modifique y/o se añadan o quiten partidos.

A excepción de Cont.ar, al que se puede acceder registrándose, el resto de las opciones requieren ser cliente de un cableoperador para sintonizar los duelos.

TV

DSports.

TyC Sports.

TV Pública.

Online

