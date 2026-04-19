Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras el triunfo de Boca sobre River

Boca Juniors se impuso este domingo a River, su clásico rival, en el estadio Monumental, en la edición 266 de la historia del Superclásico y de esta manera estiró no solo su racha positiva que ya es de 13 partidos sin perder, sino que además prácticamente se aseguró un lugar en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, instancia a la que el Millonario ya se había clasificado. Todos los detalles de este encuentro están en canchallena.com.

El partido correspondió al interzonal de la fecha 15, a la que River llegó como escolta del Grupo B y Boca como el cuarto del A. Tras la caída por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes, el Millonario conservó esa posición y el xeneize escaló un puesto, aún con varios partidos por delante en la jornada. A falta de dos fechas para que finalice la instancia regular, los dos clubes más grandes de la Argentina se perfilan para pelear en la segunda parte de este campeonato.

Boca festejó en el estadio Monumental y estiró su buen presente al mando de Claudio Ubeda Manuel Cortina

Esta semana, ambos tendrán descanso en el plano internacional y en la siguiente volverán a afrontar encuentros por copas internacionales. River jugará la tercera fecha de la Sudamericana y Boca la de la Libertadores, por lo que tener pasaje en mano para la próxima instancia del Apertura es un aliciente para ambos en un contexto de sumas exigencias y calendario cargado.

Cómo quedaron River y Boca en las tablas, tras el Superclásico

Así quedó el historial

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia, con 94 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agrega el partido de este domingo, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agrega el partido de este domingo, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el combinado de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.

Los últimos cinco Superclásicos