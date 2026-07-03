Portugal venció 2-1 a Croacia, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 16avos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro vibrante disputado el 2 de julio de 2026 a las 20.00 en el Toronto Stadium, Portugal logró una agónica victoria ante Croacia que le permite avanzar a la siguiente instancia del certamen. El partido, arbitrado por Espen Eskås, mantuvo la tensión hasta el último minuto de juego, eliminando al conjunto croata de la competencia.
El desarrollo del encuentro y las emociones
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo en un compromiso de eliminación directa. A los 53 minutos, Ivan Perisic abrió el marcador para Croacia. Sin embargo, la reacción de Portugal llegó a los 68 minutos, cuando Cristiano Ronaldo marcó el 1-1 mediante un remate de penal. El desenlace se inclinó a favor de los portugueses a los 94 minutos, cuando Gonçalo Ramos selló el 2-1 definitivo tras una asistencia de Rafael Leão.
La influencia de los cambios y las tarjetas
Las modificaciones tácticas fueron claves para el desenlace del partido. A los 63 minutos, el entrenador de Portugal refrescó el ataque con el ingreso de Gonçalo Ramos, quien terminaría siendo el héroe de la jornada. Por su parte, el trámite físico dejó varias amonestaciones: Rúben Dias vio la amarilla en la primera parte, mientras que en Croacia fueron amonestados Luka Modric y, cerca del cierre, Ivan Perisic por una falta sin balón.
Análisis estadístico
El dominio del balón favoreció a Portugal, que registró una posesión del 60,4% frente al 39,6% de Croacia. Pese a la mayor tenencia del equipo luso, el duelo fue sumamente equilibrado en cuanto a generación de juego:
- Portugal ejecutó 15 remates, con 3 dirigidos a la portería.
- Croacia disparó en 13 ocasiones, logrando una mayor precisión con 6 tiros al arco.
- En el rubro de los tiros de esquina, Portugal contó con 9, mientras que Croacia dispuso de 5.
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