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Así quedó el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026

Los dos líderes de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros de la primera etapa siguen en carrera por el título

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Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026
Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026Canchallena

Se cerró este sábado la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y se definieron los 16 cruces de 16avos de final con los 32 seleccionados que se clasificaron y siguen en carrera por el título más preciado del fútbol. Todos los detalles están en canchallena.com.

Los equipos que superaron la instancia inicial como líderes y escoltas de sus respectivos grupos son 24: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Francia, Noruega, Bélgica, Egipto, España, Cabo Verde, Argentina, Austria, Colombia, Portugal, Inglaterra y Croacia.

La selección argentina avanzó a 16avos de final como líder del Grupo J
La selección argentina avanzó a 16avos de final como líder del Grupo JAníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Los ocho mejores terceros fueron Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y República Democrática del Congo. Todos dieron el paso hacia la primera instancia de eliminación directa.

Los 16 equipos que quedaron eliminados y se despidieron del campeonato son República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Irán.

Uruguay fue la gran decepción del Mundial 2026: quedó eliminado en la primera etapa
Uruguay fue la gran decepción del Mundial 2026: quedó eliminado en la primera etapaDavid Ramos - Getty Images South America

16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
  • Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
  • Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
  • Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
  • Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
  • Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
  • Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
  • Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
  • España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
  • Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
  • Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final del Mundial 2026

  • Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
  • Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
  • Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
  • Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
  • Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
  • Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
La selección de Colombia lideró el Grupo K del Mundial 2026, en el que también estaba Portugal
La selección de Colombia lideró el Grupo K del Mundial 2026, en el que también estaba PortugalROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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