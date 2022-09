Portugal vs. España, en vivo: cómo ver online el partido de la Nations League

Portugal y España se enfrentan este martes, desde las 15.45 (hora argentina), en el Estadio de Braga, por la última fecha de la zona A2 de la Nations League, con arbitraje del italiano Daniele Orsato. El que gane, obtendrá su cupo a las semifinales de la competencia europea, en las que ya esperan Países Bajos y Croacia (Hungría e Italia se disputan otro pasaje). En caso de empate, los portugueses serán los que se metan en el Final Four.

El elenco conducido por Fernando Santos viene de golear 4-0 a República Checa en condición de visitante.

Los españoles, por su parte, cayeron en la última fecha por 2-1 ante Suiza en el Estadio La Romareda.

En el último partido entre ambos, correspondiente a la fecha 1, igualaron 1-1 en el Benito Villamarín con goles de Álvaro Morata y Ricardo Horta.

Cómo ver online Portugal vs. España

Los dos combinados ibéricos se juegan el primer lugar del Grupo A2 y, por lo tanto, el pase a semifinales, con los lusos afrontando el encuentro con ventaja al contar con dos puntos más que los de Luis Enrique. “Hace tres días teníamos que ganar los dos partidos porque España iba a ganar. Pedí concentración. Ahora lo que queremos es que los jugadores se concentren para luchar por la victoria”, manifestó Fernando Santos, DT de Portugal. ”Si nos concentramos ante cualquier rival, con más o menos nombre, estaremos más cerca de llegar a donde queremos. Cuando nos enfocamos menos en nosotros mismos, sin egocentrismo, pensando en que somos buenos pero con humildad y sabiendo lo que tenemos que hacer, estamos más cerca de ganar. No hay que pensar tanto en el resultado; el juego lo dirá”, aseguró.

A la selección de Portugal le alcanza con un empate para meterse entre los cuatro mejores Reuters

España está obligada a ganar si quiere repetir su participación en la próxima Final Four del torneo continental. Subcampeona en la última edición, en la que cayó contra Francia en la final, la derrota el sábado contra Suiza por 2-1 complicó el camino de ‘la Roja’ para volver a entrar en la disputa final por el trofeo. Los de Luis Enrique no tienen más alternativa que ganar en Braga, mientras que al equipo capitaneado por el astro portugués Cristiano Ronaldo le alcanza con un empate para lograr su clasificación. ”Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, nos la tenemos que jugar a un partido, noventa minutos y sólo nos vale ganar, no especulamos nunca y no vamos a especular mañana tampoco”, dijo este lunes el entrenador español.

La selección española debe volver a la victoria si quiere meterse en semifinales del torneo DMITRI LOVETSKY - POOL

Probables formaciones