Pronóstico del Mundial 2026: cómo participar, sumar puntos y ganar premios en la aplicación de LA NACION

LA NACION lanzó la nueva aplicación Pronósticos del Mundial 2026, en la que se pueden anticipar resultados de los partidos de la copa del mundo, competir en torneos generales y cerrados, y participar por premios exclusivos.

El juego ya está disponible y se extenderá durante toda la copa del mundo. La aplicación permite cargar predicciones tanto en la fase de grupos como en las instancias eliminatorias. Los usuarios pueden además completar o modificar sus pronósticos siempre que el partido no haya comenzado. Cada resultado se puede cargar hasta 15 minutos antes de cada encuentro.

El Mundial 2026 comienza el próximo 11 de junio y finaliza el 19 de julio. Será la primera edición de la historia organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. También marcará un cambio histórico en el formato, ya que por primera vez participarán 48 selecciones y se jugarán un total de 104 partidos.

Cómo jugar

La plataforma de LA NACION dividirá el sistema de puntajes entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

Durante la primera etapa del Mundial, los participantes podrán sumar:

1 punto por acertar el resultado de un partido.

por acertar el resultado de un partido. 3 puntos adicionales por acertar la cantidad exacta de goles.

por acertar la cantidad exacta de goles. 10 puntos extra si antes del cierre de la primera fecha de la fase de grupos —es decir, antes de las 2 del 17 de junio de 2026— se pronostica correctamente a la selección que será campeona del torneo.

Qué ocurre en las rondas eliminatorias

En la fase final del Mundial, los usuarios podrán subir pronósticos únicamente cuando los cruces estén confirmados. Esto se aplicará para los partidos de dieciseisavos, octavos de final, cuartos, semifinales y final.

El sistema de puntos mantendrá una lógica similar. Los participantes recibirán:

1 punto por acertar el resultado del encuentro.

por acertar el resultado del encuentro. 3 puntos adicionales por acertar la cantidad exacta de goles.

En los partidos que lleguen al alargue, el resultado válido será el registrado al término de los 120 minutos. Para los cruces que se definan por penales:

Si un usuario pronostica un empate y además acierta qué selección ganará la tanda de penales, obtendrá un 1 punto extra

Si pronostica un ganador en tiempo reglamentario o suplementario y ese equipo finalmente avanza por penales, solo sumará un punto por haber acertado qué selección clasificó.

Por ejemplo: si un participante pronostica que un equipo ganará durante los 90 minutos o en el alargue, pero el equipo termina avanzando recién en los penales, obtendrá únicamente un punto, ya que no acertó ni el resultado final ni la cantidad de goles, aunque sí predijo qué seleccionado avanzaría de ronda.

Tablas generales, privadas y para suscriptores

La plataforma contará con diferentes tablas de posiciones. La principal será el “Ranking LA NACION”, de la que participarán automáticamente todos los usuarios que completen sus pronósticos.

Además, existirán torneos privados, con rankings independientes para grupos cerrados de participantes. Esos grupos no jugarán por premios generales.

También habrá una clasificación especial denominada “Suscriptores LN”, reservada exclusivamente para usuarios que tengan acceso digital a LA NACION y sean suscriptores antes del inicio del Mundial.

Premios

Todos los participantes del Ranking LA NACION competirán por un Smart TV LED de 55 pulgadas. El premio será para quien finalice el torneo con mayor cantidad de puntos acumulados. En caso de empate en la primera posición, el ganador se definirá mediante un sorteo.

Por otro lado, habrá un segundo Smart TV LED de 55 pulgadas destinado exclusivamente a la tabla “Suscriptores LN”. Si el ganador del ranking general también fuera suscriptor digital, el premio quedará para el segundo ubicado en esa clasificación.

Soporte técnico

La plataforma incluirá además un sistema de asistencia para reportar problemas técnicos. Los usuarios que experimenten inconvenientes durante el uso del sitio podrán completar un formulario de contacto destinado a informar errores o fallas que pudieran presentarse durante el desarrollo del torneo.