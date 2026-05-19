Boca vs. Cruzeiro hoy: horario y cómo ver en vivo el partido de la Copa Libertadores 2026

Este martes, desde las 21.30, Boca y Cruzeiro se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize llega a este trascendental compromiso en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona. Tras la prematura eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura a manos de Huracán, tiene la necesidad imperiosa de terminar el primer semestre con la clasificación a los playoffs del certamen continental. Actualmente tiene seis puntos producto de los dos triunfos que consiguió en sus primeros partidos y las dos derrotas posteriores con las que se le complicó el panorama.

Boca debe levantar la cabeza con urgencia tras la eliminación tempranera en el Torneo Apertura Manuel Cortina

La Bestia Negra de Belo Horizonte, por su parte, se mantiene en el segundo puesto del Grupo H con siete unidades, la misma cantidad que Universidad Católica, aunque el club chileno está primero por el desempate olímpico. Viene de empatar 1 a 1 con Palmeiras en el Brasileirão, certamen en el que marcha 14°, muy cerca de los puestos de descenso. En su plantel cuenta con tres argentinos: Lucas Villalba y Lucas Romero.

Boca vs. Cruzeiro: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.03 contra los 4.02 que se repagan por un hipotético triunfo de Cruzeiro. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Leandro Paredes debe cargarse el equipo al hombro para encaminar la clasificación a octavos Manuel Cortina

Posibles formaciones