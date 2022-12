A cuántos títulos está Lionel Messi de Dani Alves, el futbolista más ganador de la historia

escuchar

Recién el título número 42 de Lionel Messi fue el que buscó incansablemente toda su carrera: el Mundial. Se le dio en Qatar 2022 siendo la figura principal de la selección argentina de Lionel Scaloni y, aunque se trata de la copa más importante de todas, para las estadísticas se contabiliza igual que las demás. Con ella, el palmarés del rosarino llegó a 42 estrellas y le recortó distancia a Dani Alves, el futbolista más ganador de la historia que en la cita ecuménica de Medio Oriente se despidió en cuartos de final con su Brasil.

El brasileño, que actualmente milita en Pumas de México, dio 46 vueltas olímpicas por lo que el argentino quedó a cuatro de él. Teniendo en cuenta su vigencia a los 35 años y que se desempeña en uno de los clubes más poderosos del planeta como es el París Saint Germain, alcanzarlo no es una utopía para alguien que no cesa de tumbar récords individuales. Ese objetivo estará atado, también, a cuánto más celebre su excompañero en Barcelona.

Lionel Messi y Dani Alves ganaron más de 20 títulos juntos en Barcelona AP

Los 42 títulos de Messi

El rosarino tiene dos estrellas con su actual equipo, 35 con Barcelona y cinco con la selección argentina, las últimas la Finalissima ante Italia en Wembley y el Mundial 2022. De sus coronaciones a nivel clubes se destacan tres mundiales de Clubes y supercopas de Europa, cuatro Champions League, una decena de ligas de España y una Ligue 1 de Francia.

Selección argentina (5)

Mundial Sub20 2005.

Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (2)

Ligue 1 2022.

2022. Supercopa de Francia 2022.

La Copa América 2022 fue el primer gran título de Lionel Messi con la selección argentina CARL DE SOUZA - AFP

Los 46 títulos de Dani Alves

En el palmarés del brasileño sobresalen las tres Champions League más mundiales de Clubes y seis Ligas de España con Barcelona; las dos copas UEFA con Sevilla; los títulos de las ligas de Italia y Francia con Juventus y PSG, respectivamente; y a nivel selecciones con Brasil las copas América 2007 y 2019, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el Mundial Sub 20 2003. En el inicio de su trayectoria consiguió tres estrellas con Bahía.

Donde menos coronaciones tuvo el deportista de 39 años fue en San Pablo porque solo festejó en 2021 en el Torneo Paulista.

En su segunda etapa en Barcelona no celebró, siendo la única vez en una institución de la que se fue sin dar vueltas olímpicas. En el primer ciclo en el equipo blaugrana, en tanto, había sumado 22 títulos junto a Messi.

Dani Alves ganó dos copas América con Brasil, entre las 46 que levantó en toda su carrera AP

Cuándo puede alcanzar Messi y Dani Alves

Todavía de receso en Rosario tras ser campeón en el Mundial Qatar 2022, Messi se reincorporará a PSG el 3 de enero y se estima que casi una semana después volverá a jugar para su club en la Ligue 1 de Francia. La institución tiene por delante en lo que resta de la temporada el certamen doméstico, que lidera con comodidad con 41 puntos -cinco más que Lens-; la Copa de Francia -debuta el 6 de enero- y la Champions League, donde enfrentará en octavos de final a Bayern Múnich -en febrero-.

El elenco de Christophe Galtier es candidato al título en los tres certámenes, sobre todo en los dos galos, y el argentino puede sumar estrellas para acercarse a Dani Alves. Incluso, si se consagra en alguno de ellos, le surgirán más copas para competir y levantar. En 2022 ya celebró en la Supercopa de Francia al derrotar a Nantes en Israel.

La ocasión de igualarlo y, luego, superarlo, dependerá también de si el brasileño festeja o no. A priori, en la temporada 2022/23 no puede hacerlo, pero sí en la siguiente. Si bien hay fuertes rumores de que el astro extenderá su contrato con la institución parisina, el cual vence en junio de 2023, todavía no lo hizo. Su continuidad en PSG puede ayudarlo en su anhelo personal porque, con un equipo competitivo, sus chances de ganar aumentan considerablemente.

