Suiza empató 1-1 con Qatar, por el Mundial

El encuentro se disputó el 13 de junio de 2026 a las 16.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, bajo el arbitraje de Saíd Martínez. Fue un partido intenso donde Suiza logró ponerse en ventaja a los 17 minutos tras un gol de penal convertido por Breel Embolo. Sin embargo, sobre el final del partido, Qatar logró rescatar la igualdad gracias a una anotación de Boualem Khoukhi a los 94 minutos, asistido por Ahmed Homam El Amin Mohamed.

Desarrollo táctico y emociones

Ambos seleccionados saltaron al campo con un esquema táctico de 4-3-3, buscando profundidad por las bandas. El desarrollo del juego estuvo marcado por la fricción, reflejado en las amonestaciones de Abunada y Jassem Gaber para el local, y Denis Zakaria para la visita. En la segunda mitad, los entrenadores intentaron cambiar el rumbo mediante constantes modificaciones: Qatar realizó cinco cambios, destacando el ingreso de Hassan Al Haydos en el cierre, mientras que Suiza refrescó su alineación con jugadores como Fabian Rieder y Zeki Amdouni para intentar sentenciar el resultado antes del agónico empate qatarí.

Dominio y efectividad

Las estadísticas finales evidencian una clara superioridad en el control territorial por parte del conjunto europeo. Suiza terminó con un 68,2% de posesión frente al 31,8% de Qatar. Esta diferencia se trasladó al volumen ofensivo: el equipo suizo generó un total de 26 tiros contra apenas 7 de su rival. Asimismo, la visita dominó la pelota parada acumulando 10 corners, frente a los 3 obtenidos por el equipo qatarí durante los 90 minutos.

Síntesis del compromiso

El partido, correspondiente a la jornada 1 de la Copa Mundial 2026, dejó sensaciones encontradas. Mientras Suiza pagó cara su falta de puntería frente al arco, ya que solo convirtió un gol a pesar de sus 7 remates a puerta, Qatar demostró una notable capacidad de resiliencia al aprovechar una de sus pocas chances claras en el tiempo de descuento. El 1-1 final deja a ambos equipos con la necesidad de ajustar piezas para los próximos desafíos del certamen.