Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón

Otra vez, como al Gran Premio de Singapur, Max Verstappen llega al de Japón con chances de coronarse bicampeón de la Fórmula 1 (F1) cuando al calendario todavía le restarán otras tres jornadas. La 18ª fecha empezó el viernes con los entrenamientos y la definición será el domingo. Allí, el neerlandés irá por lo que necesita en el circuito de Suzuka para cerrar un torneo que dominó desde el principio y ganó 11 carreras, entre ellas cinco de las últimas seis.

Actualmente, el europeo de Red Bull tiene 341 puntos, 104 más que su inmediato perseguidor, el monegasco de Ferrari Charles Leclerc (237). Sergio ‘Checo’ Pérez, compañero suyo y que viene de ganar el GP de Singapur, completa el podio con 235. En cada Gran Premio de la F1, los puntos se reparten de la siguiente manera entre los 10 primeros clasificados: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. El piloto que realiza la vuelta más rápida suma una unidad adicional.

Si Verstappen gana la final y se obtiene el punto extra por hacer la vuelta más rápida, sumará 26 unidades y se quedará con el título , sin importar la ubicación de los demás.

, sin importar la ubicación de los demás. De no triunfar, necesita conseguir ocho puntos más que Leclerc y seis que Pérez para alzarse con la corona.

Max Verstappen está muy cerca de ser bicampeón de la Fórmula 1

En el mundo del automovilismo todos son conscientes de que el título del neerlandés está al caer. “Creo, siendo realista, que Max va a ser campeón, si no es este fin de semana, lo será muy, muy pronto”, manifestó Leclerc, su inmediato perseguidor. El protagonista, por su parte, fue más cauto: “Sería muy bonito si pasa aquí, pero si no pasa, lo tendré todo aún más a favor en la próxima carrera. Para ser honesto, no pienso demasiado en eso”.

Incluso, los pronósticos de las apuestas para la carrera en Japón dan al líder como principal favorito a la victoria. Su cuota máxima es de 1.46 por cada peso, dólar o euro invertido. Leclerc, que ganó tres carreras en la temporada, aparece en el segundo lugar, con cotizaciones que rondan los 4.00 mientras que Pérez está tercero con un tope de 10.0. Luego aparecen Lewis Hamilton con 12.00, Carlos Sainz Jr. con 16.00 y George Russell con 20.00.

Las últimas seis veces que la F1 estuvo en Japón ganó Mercedes. En 2014, 2015, 2017 y 2018 lo hizo Hamilton, en 2016 el alemán Nico Rosberg y en 2019 el finlandés Valtteri Bottas. Red Bull, la escudería de Verstappen, no gana en Suzuka desde 2013 con el alemán Sebastian Vettel.

Clasificación del Mundial de pilotos y constructores 2022

Los ganadores de la temporada 2022

Lo que viene en la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Japón

El campeonato de la Fórmula 1 continuará el 21 de octubre en Estados Unidos. Luego quedarán tres fechas en América y Asia: México, Brasil y, por último, Emiratos Árabes Unidos.

19ª fecha - 21 al 23 de octubre en Estados Unidos.

20ª fecha - 28 al 30 de octubre en México.

21ª fecha - 11 al 13 de noviembre en Brasil.

22ª fecha - 18 al 20 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

