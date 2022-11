¿Qué pasó? A más de ocho años de Argentina-Holanda: el penal viral del Mundial 2014 que pocos recuerdan

escuchar

La revista Rolling Stone lo tituló en julio de 2014 como “El misterioso penal de Holanda”. Una jugada que suele volver a tener impacto en cada 9 de julio -día que la Argentina consiguió la clasificación a la final del Mundial Brasil 2014- y en la previa de una nueva Copa del Mundo. El día que Sergio Romero se convirtió en el héroe moderno del Día de la Independencia.

¿Qué sucedió? Semifinales. Empate en el tiempo reglamentario. Definición por penales. Inaugura la serie Ron Vlaar. El holandés ejecuta el tiro con solvencia pero el arquero argentino adivina su intención. Romero sale enloquecido a festejar porque la pelota no entra. ¿O sí? Aunque la televisación se concentró en ‘Chiquito’, otras imágenes muestran que luego de la intervención de Romero la pelota toma un curioso efecto en dirección a la línea del arco. El reglamento indica que la acción del penal finaliza recién cuando la pelota cesa su movimiento. Los jugadores de Holanda advirtieron la situación, aunque el esférico se detuvo antes de traspasar la línea de cal y hubiese generado polémica porque la toma muestra que roza en el hombro del defensor y eso deja sin efecto la posibilidad de que sea gol.

Vlaar ejecutó el primer penal de la serie, tras el empate sin goles en San Pablo. Para la Argentina marcaron Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio ‘Kun’ Agüero y Maxi Rodríguez, mientras que en Holanda anotaron Arjen Robben y Dirk Kuyt, y Romero también ahogó el grito de Wesley Sneijder.

Aquella noche del 9 de julio de 2014, Javier Mascherano fue el corazón del equipo, pero Romero fue la gran figura. El volante jugó un gran partido, dio muestra de su liderazgo y antes de los penales habló con cada uno de sus compañeros, pero fueron las manos del arquero las que sellaron la clasificación a la final del Mundial Brasil 2014.

Qué le dijo Mascherano antes del “hoy te convertís en héroe”

Parece que fue ayer. El partido entre la Argentina y Holanda, acaba de terminar 0 a 0. Los jugadores de ambos equipos caminan por el campo de juego del Arena Sao Paulo a la espera del momento más tenso de una definición de estas características: los penales. Los técnicos anotan el orden de los pateadores. Algunos futbolistas descansan sobre el suelo. Otros aprovechan para estirar los músculos. Los de mayor templanza apenas demuestran un poco de entusiasmo mientras contemplan el escenario. Casi en la mitad de la cancha, Mascherano le habla con euforia a Romero. Cuando la transmisión oficial capta la imagen, se puede leer en los labios del ‘Jefe’: “Hoy te convertís en héroe”.

Las palabras de Mascherano quedaron en la historia. No sólo por lo emotivo y la circunstancia, sino además porque Romero atajó dos penales en la definición y fue, efectivamente, el gran héroe argentino aquella tarde noche paulista. “Ese fue el final de la frase que él me dijo. Él arranca diciéndome que no importaba todo lo que había sufrido el último año con todas la críticas que había recibido porque había jugado poco, que era mi momento, que era el momento en el que mi historia se iba a dar vuelta. Y me termina diciendo ‘a partir de hoy te convertís en héroe”, esa frase que quedó. Fue un momento único”, contó ‘Chiquito’.

Las reacciones en redes al penal de Vlaar

