¿Quién gana el Superclásico? Las apuestas del River vs. Boca: el favorito según los pronósticos

escuchar

El Superclásico del fútbol argentino es uno de los eventos futbolísticos más esperados del año. No importa el presente de cada uno de los equipos. No importan los protagonistas. Tampoco si es por un amistoso, por el torneo local o por un certamen internacional. No interesan los antecedentes recientes entre ambos ni tampoco los más lejanos. El país se paraliza por 90′ para ver a dos históricos rivales enfrentarse en un campo de juego. Y este domingo 7 de mayo volverán a verse las caras luego de casi ocho meses.

El encuentro se disputa en el estadio Más Monumental desde las 17.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado para impartir justicia es Darío Herrera, el mismo que dirigió el último enfrentamiento entre ambos en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2022 (LPF), en un duelo que terminó con victoria 1 a 0 para el xeneize con un gol de Darío Benedetto, que esta vez no integrará la convocatoria por encontrarse lesionado.

Darío Herrera arbitró el último Superclásico y lo ganó Boca 1 a 0 en La Bombonera Daniel Jayo - Getty Images South America

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con los tres puntos en el clásico más importante del fútbol argentino. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.68 contra los 4.75 que se repagan por un triunfo de Boca Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

Las posibles formaciones para el Superclásico

El Millonario cuenta con casi todos sus jugadores a disposición. El único suspendido es José Paradela porque lo expulsaron ante Atlético Tucumán y en la lista de lesionados está Paulo Díaz, quien será exigido en los entrenamientos para saber si está en condiciones de jugar. Su ausencia puede provocar varias modificaciones en la defensa porque Emmanuel Mamanna pasaría a jugar de central, Milton Casco iría a la banda derecha y Enzo Díaz ocuparía la izquierda. De mitad de cancha hacia adelante, la duda es si Demichelis dispondrá de cuatro o cinco volantes, con preferencia por la segunda opción. En ese caso, Esequiel Barco se mantendría en el 11 inicial mientras que de optar por dos delanteros, Lucas Beltrán será acompañado por Salomón Rondón o Miguel Borja.

Lucas Beltrán es uno de los mejores jugadores de River en lo que va del 2023; será titular ante Boca MAURO PIMENTEL - AFP

El xeneize tiene varias bajas para el encuentro. Marcos Rojo, Frank Fabra, Bruno Valdez, Juan Ramírez y Exequiel Zeballos están lesionados mientras que Martín Payero, titular en los últimos partidos, vio la tarjeta roja contra Racing y debe cumplir una fecha de sanción. Además, Norberto Briasco llegaría entre algodones. Luca Langoni y Darío Benedetto fueron descartados.

Quiénes jugarán depende del esquema táctico que se utilizará, sobre todo por el costado derecho en el que Luis Advíncula de volante le dio réditos y, de mantenerlo en ese lugar, en la defensa estará Marcelo Weigandt junto a Nicolás Figal, Valentín Barco y Nicolás Valentini o Facundo Roncaglia, duda que nace a partir del gusto del DT de tener experiencia en la cancha. En el mediocampo, tres futbolistas se disputan el puesto de Payero: Cristian Medina, Exequiel Fernández y Oscar Romero. Sin Benedetto Miguel Merentiel o Luis Vázquez jugarán de centrodelantero.

Miguel Merentiel podría ser de la partida ante River en reemplazo del lesionado Darío Benedetto Mauro Alfieri

Los últimos 10 Superclásicos

01/09/2019: Superliga Argentina 2019-20 / Monumental / River 0 - 0 Boca.

01/10/2019: Copa Libertadores 2019 / Monumental / River 2 - 0 Boca.

22/10/2019: Copa Libertadores 2019 / La Bombonera / Boca 1 - 0 River.

03/01/2021: Copa Diego Maradona 2020 / La Bombonera / Boca 2 - 2 River.

14/03/2021: Copa Liga Profesional 2021 / La Bombonera / Boca 1 - 1 River.

16/05/2021: Copa Liga Profesional 2021 / La Bombonera / Boca 1 (4) - 1 (2) River

04/08/2021: Copa Argentina / Estadio Ciudad de La Plata / Boca 0 (4) - 0 (1) River.

03/10/2021: Liga Profesional / Monumental / River 2 - 1 Boca.

20/03/2022: Copa de la Liga Profesional / Monumental / River 0 - 1 Boca.

11/09/2022: Liga Profesional / La Bombonera / Boca 1 - 0 River.

LA NACION