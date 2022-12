¿Quién gana hoy en el Mundial 2022? El pronóstico de Argentina vs. Croacia del 13 de diciembre

escuchar

Este martes 13 de diciembre, la Argentina y Croacia se enfrentan por un lugar en la final del Mundial Qatar 2022. El encuentro, que tendrá al italiano Daniele Orsato como árbitro encargado de impartir justicia, comenzará a las 16 (hora argentina) y se llevará a cabo en el Estadio Icónico de Lusail, donde el equipo albiceleste ya disputó tres partidos (vs. Arabia Saudita, vs. México y vs. Países Bajos); mientras que para el combinado balcánico será el primer encuentro en dicha sede.

Al igual que para el resto de los compromisos a lo largo de la competencia, LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, la Argentina parte como candidata para avanzar de ronda y, en consecuencia, para clasificarse a la final.

Argentina vs. Croacia: el equipo dirigido por Lionel Scaloni es el favorito a avanzar de ronda. Mantiene un 51,5% de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo croata, por su parte, posee el 24,2%.

Lionel Scaloni ya enfrentó a Croacia como parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en 2018 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Para obtener esos valores se analizaron más de 2300 partidos de 71 selecciones. Se tomaron en cuenta los resultados de los partidos desde el Mundial Brasil 2014 de todos los equipos participantes (se le otorga mayor peso a los resultados de los partidos más recientes, por lo que un equipo que viene ganando tiene más ventaja que uno que viene decayendo); y la fuerza de ataque y de defensa de cada uno de los clasificados según los goles que anotaron y recibieron, entre otros apartados. Además, el simulador también tiene en cuenta los resultados de los partidos jugados durante el Mundial 2022, y esto se reflejará en los cálculos que se obtienen a medida que transcurre la Copa del Mundo.

Será el partido 244 entre europeos y sudamericanos en Copas del Mundo. Los integrantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tienen una leve ventaja ya que se impusieron en 96 oportunidades, contra 91 victorias de los integrantes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y 56 empates. La Argentina acumula 23 triunfos, 19 derrotas y 15 empates ante rivales europeos. Croacia, por su parte, mantiene un récord negativo con cuatro derrotas y una sola victoria ante selecciones sudamericanas, aunque ese triunfo fue por goleada y justamente ante la Argentina: 3 a 0 en Rusia 2018.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.93. Un triunfo del seleccionado croata, por su parte, paga cerca de 5.50; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.50 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

Ángel Di María e Ivan Perisic, dos de los jugadores más desequilibrantes que disputarán la semifinal del Mundial GLYN KIRK - AFP

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi , Nicolás Tagliafico ; Rodrigo De Paul , Enzo Fernández o Leandro Paredes , Alexis Mac Allister ; Ángel Di María , Julián Álvarez y Lionel Messi .

: Emiliano ; Nahuel , Cristian , Nicolás , Nicolás ; Rodrigo , Enzo o Leandro , Alexis ; Ángel , Julián y Lionel . Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Bruno Petkovic o Mario Pasalic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric,

