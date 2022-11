¿Quién gana hoy en el Mundial 2022? Los pronósticos de los partidos de este miércoles 30 de noviembre

escuchar

Este miércoles 30 de noviembre se terminan los partidos de los grupos C y D del Mundial Qatar 2022. Se disputarán un total de cuatro compromisos: A las 12 se define la zona D con los duelos entre Túnez vs. Francia en el Estadio Ciudad de la Educación, y Australia vs. Dinamarca en el Estadio Al Janoub; mientras que a las 16 se dirimirán los clasificados de la zona C con los enfrentamientos entre Polonia vs. Argentina en el Estadio 974, y Arabia Saudita vs. México en el Estadio Icónico de Lusail.

Al igual que para el resto de los compromisos a lo largo de la competencia, LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, Francia, Dinamarca, Argentina y México, son los candidatos a quedarse con los tres puntos en sus respectivos partidos de la fecha 3.

La selección de Francia tiene asegurado su lugar en octavos de final, aunque no el primer puesto Soccrates Images - Getty Images Europe

Túnez vs. Francia : el último campeón del mundo es el claro favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un 76% de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo africano posee apenas el 8,1% .

: el último campeón del mundo es el claro favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un de probabilidades de ganar el encuentro. El equipo africano posee apenas el . Australia vs. Dinamarca : el equipo dirigido por Kasper Hjulmand alcanza el 67% de chances de quedarse con la victoria, contra un 14,1% de los oceánicos.

: el equipo dirigido por Kasper Hjulmand alcanza el de chances de quedarse con la victoria, contra un de los oceánicos. Polonia vs. Argentina : el vigente campeón de América posee un 66,7% de chances de ganar. Por su parte, el elenco polaco tiene apenas un 13,4% de oportunidades según el análisis matemático.

: el vigente campeón de América posee un de chances de ganar. Por su parte, el elenco polaco tiene apenas un de oportunidades según el análisis matemático. Arabia Saudita vs. México: el elenco norteamericano es el favorito a llevarse la victoria con 52,2% de chances. El combinado árabe alcanza el 19% según el predictivo.

Para obtener esos valores se analizaron más de 2300 partidos de 71 selecciones. Se tomaron en cuenta los resultados de los partidos desde el Mundial Brasil 2014 de todos los equipos participantes (se le otorga mayor peso a los resultados de los partidos más recientes, por lo que un equipo que viene ganando tiene más ventaja que uno que viene decayendo); y la fuerza de ataque y de defensa de cada uno de los clasificados según los goles que anotaron y recibieron, entre otros apartados. Además, el simulador también tiene en cuenta los resultados de los partidos jugados durante el Mundial 2022, y esto se reflejará en los cálculos que se obtienen a medida que transcurre la Copa del Mundo.

¿Qué dicen las apuestas de los cuatro partidos?

Francia es amplio favorito a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a 1.43 , contra 9.11 de una hipotética victoria de Túnez. El empate, por su parte, paga hasta 5.12 .

a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a , contra de una hipotética victoria de Túnez. El empate, por su parte, paga hasta . Dinamarca corre con ventaja para derrotar a Australia. Las cuotas que se pagan por una victoria de los europeos son de 1.56, mientras que un hipotético triunfo de los australianos cotiza 7.46. La igualdad paga 4.65.

El danés Andreas Christensen celebra tras anotar un gol en la derrota 2-1 ante Francia

Argentina es claro favorito para quedarse con el triunfo en su partido , con cuotas cercanas a 1.52 . Un triunfo de Polonia, por su parte, paga cerca de 9.10 ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 4.44 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

, con cuotas cercanas a . Un triunfo de Polonia, por su parte, paga cerca de ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta en casas de apuestas nacionales e internacionales. México tiene tiene el mote de favorito en su partido ante Arabia Saudita. Su victoria paga 1.75; mientras que un triunfo del elenco árabe tiene cuotas de hasta 5.10. La parda cotiza 4.29.

Posibles formaciones

Túnez vs. Francia

Túnez: Aymen Dahmen ; Montassar Talbi , Yassine Meriah , Dylan Bronn ; Ali Abdi , Mohamed Drager , Ellyes Skhiri , Aissa Laidouni ; Anis Ben Slimane , Youssef Msakni y Wahbi Khazri . DT: Jalal Qaderi .

Aymen ; Montassar , Yassine , Dylan ; Ali , Mohamed , Ellyes , Aissa ; Anis Ben , Youssef y Wahbi . DT: Jalal . Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Australia vs. Dinamarca

Australia : Mathew Ryan ; Fran Karacic , Harry Souttar , Kye Rowles , Aziz Behich ; Riley McGree , Aaron Mooy , Jackson Irvine , Mathew Leckie ; Mitchell Duke y Craig Goodwin . DT: Graham Arnold .

: Mathew ; Fran , Harry , Kye , Aziz ; Riley , Aaron , Jackson , Mathew ; Mitchell y Craig . DT: Graham . Dinamarca: Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Victor Nelsson, Andreas Christensen; Rasmus Kristensen, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Höjbjerg, Christian Eriksen, Joakim Maehle; Andreas Cornelius y Jesper Lindström. DT: Kasper Hjulmand.

Polonia vs. Argentina

Polonia : Wojciech Szczesny ; Matty Cash , Kamil Glik , Jakub Kiwior , Bartosz Bereszynski ; Piotr Zielisnki , Grzegorz Krychowiak ; Jakub Kaminski , Sebastian Szymanski , Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski . DT: Czeslaw Michniewicz .

: Wojciech ; Matty , Kamil , Jakub , Bartosz ; Piotr , Grzegorz ; Jakub , Sebastian , Arkadiusz y Robert . DT: Czeslaw . Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Cristian Romero, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Arabia Saudita vs. México

La hinchada de México se hace presente en Qatar; es uno de los países que más gente llevó (Fuente: Twitter/@fifaworldcup_es)

Arabia Saudita : Mohammed Alowais ; Saud Abdulhamid , Abdulelah Alamri , Ali Albulayhi , Mohammed Alburayk ; Sami Alnaji , Abdulelah Almalki , Mohammed Kanno ; Feras Alburikan , Saleh Alshehri y Salem Aldawsari . DT: Hervé Renard .

: Mohammed ; Saud , Abdulelah , Ali , Mohammed ; Sami , Abdulelah , Mohammed ; Feras , Saleh y Salem . DT: Hervé . México: Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, Héctor Moreno, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Chávez; Hirving Lozano y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.

LA NACION