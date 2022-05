Quimsa-Instituto, la final de la Liga Nacional de básquet: la última vez que se cruzaron y hubo una pelea entre jugadores

La final de la Liga Nacional de básquet tendrá cara a cara a Quimsa de Santiago del Estero e Instituto, dos equipos que la última vez que se enfrentaron todo terminó con una pelea entre jugadores. Si bien no pasó a mayores, fue la más resonante que tuvo la temporada 2021/22 dentro del rectángulo de juego y se dio en un duelo de alto voltaje con dos equipos candidatos al título que midieron fuerzas la noche del domingo 6 de febrero en el estadio Ángel Sandrín de Córdoba.

El incidente fue sobre el final, cuando restaban ocho segundos para concluir el cotejo y el local ganaba 86 a 83. Franco Baralle lanzó tres libres, el último de ellos a errar adrede porque la Fusión tenían que descontar puntos. Su equipo tomó el rebote, Iván Gramajo lanzó un triple y fue a buscar el rebote. En la carrera hacia el balón, enganchó su brazo con el de Nicolás Romano, quien reaccionó por el golpe y, ambos debajo del tablero, se trenzaron. Hubo empujones y el interno de la Gloria alcanzó a tomar del cuello al joven tucumano a la vez que se agolparon otros jugadores, varios de ellos a separar.

Cierre polémico entre INSTITUTO y QUIMSA en el SANDRÍN

Los árbitros Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ariel Rosas observaron la repetición de la escena por televisión y expulsaron a Romano y Gramajo más Emiliano Toretta, Bryan Carabali y Eric Anderson, los tres de Quimsa, por haber ingresado a la cancha estando en ese momento en el banco de suplentes, una acción fuera de reglamento cuando se desencadena una reyerta. El duelo terminó 88 a 83 a favor del elenco dirigido por Lucas Victoriano, que se tomó revancha de la derrota en Santiago del Estero 94 a 68.

Semanas después, el Tribunal de Disciplina de la LNB no aplicó una sanción deportiva y multó con 150.000 pesos a Romano, Gramajo y Sebastián Lugo quien en el conflicto fue quien entró al parquet y no Toretta, sobre quien no hubo pena. Antes del fallo, los protagonistas usaron sus redes sociales para calmar los ánimos y disculparse de lo ocurrió en el juego que se transmitió en vivo por TyC Sports. “Quiero pedir disculpas por lo ocurrido. Nada justifica mi reacción. En los tantísimos años de ligas jamás me ocurrió algo así. Perdón a todos los amantes de este deporte que amo”, escribió el juninense Romano.

Los incidentes en la Liga Nacional entre Instituto y Quimsa

Romano fue, justamente, la figura en el ganador con 18 puntos y ocho rebotes. Baralle se destacó en el perdedor con 27 unidades, ocho recobres y seis asistencias. Ambos serán protagonistas de la definición que arrancará el próximo martes en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde también se jugará el segundo partido dos días después. El tercero será el 7 de junio en el Ángel Sandrín de Córdoba, que recibirá el cuarto punto en caso de ser necesario. Un hipotético quinto y último duelo de la serie al mejor de cinco está previsto en el norte argentino para el 13 de junio.

Quimsa va por su segundo título en la elite del básquet argentino tras el conseguido en la temporada 2014/2015. En la anterior fue finalista y perdió con San Lorenzo, que logró el pentacampeonato. Instituto, por su parte, está en otra definición luego de haber caído ante el Ciclón en 2019 y buscará coronar el calendario con su segunda estrella porque ganó el Súper 20.