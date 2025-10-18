Racing Club venció por 1-0 a Aldosivi, por el Torneo Clausura 2025

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a la fecha 13 del certamen de primera división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Racing Club venció por 1-0 a Aldosivi como local, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Para Racing Club el gol fue marcado por Vietto . El cotejo se disputó en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), en una nueva jornada del fútbol argentino. El cotejo se disputó en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), en una nueva jornada del fútbol argentino.
Con este resultado, Racing Club suma 18 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Aldosivi tiene 9 unidades, en la 15 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Asi están Racing Club y Aldosivi en la tabla de posiciones, tras la fecha 13
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2025
El Campeonato de Primera División 2025 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único.
Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Cómo es la clasificación a las Copas 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2025
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2025
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2025
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2026 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Fútbol argentino
- 1
Horario de la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1
- 2
Argentina en el Mundial Sub 20: cómo le fue a la selección cada vez que llegó a una final juvenil
- 3
El último Argentina vs. Marruecos terminó en escándalo: invasión, botellazos y bombas en París 2024
- 4
Atletas y dirigentes del deporte argentino fueron a Diputados a pedir por una nueva ley que garantice el presupuesto y la autarquía del Enard