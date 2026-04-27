Banfield se lo empató sobre la hora a Atlético Tucumán con un gol de cadera

El gesto técnico no fue elegante ni habitual, pero terminó siendo decisivo. Un caderazo en el área, desprolijo, casi accidental o como último recurso, le permitió a Banfield rescatar un punto que parecía perdido en Tucumán.

En un partido opaco, cargado de urgencias y con poco vuelo futbolístico, ese contacto final de Neyder Moreno resumió mejor que cualquier análisis lo que fue la noche: más empuje que ideas y más necesidad que claridad o lucidez.

EMPATE TALADRO EN TUCUMÁN: Moreno empujó la pelota abajo del arco y marcó el 1-1 agónico de Banfield contra Atlético Tucumán en la fecha 16 de la Zona B del #TorneoApertura.



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El 1-1 entre Atlético Tucumán y Banfield no modificó el destino inmediato de ninguno. Ambos alejados de los puestos de clasificación a los playoffs del torneo Apertura y comprometidos en la tabla anual y en la de promedios. Sin embargo, el desenlace dejó sensaciones opuestas. Para el local, fue un golpe difícil de digerir; para la visita, un pequeño alivio en medio de la incertidumbre de un deambular demasiado inestable.

El Decano había hecho méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. Durante largos pasajes del partido fue superior, generó las situaciones más claras y chocó una y otra vez contra Facundo Sanguinetti, figura indiscutida de la noche.

El arquero de Banfield sostuvo a su equipo cuando el desarrollo parecía inclinarse hacia el lado tucumano: le ganó dos mano a mano a Leandro Díaz y respondió con solvencia ante los intentos de Vega y Godoy.

Banfield se lo empató sobre la hora a Atlético en Tucumán

El dominio del conjunto local encontró finalmente su recompensa en el complemento. Una recuperación limpia en la mitad de la cancha, un pase preciso de Leonel Vega y un centro medido de Renzo Tesuri desembocaron en la definición de Franco Nicola, que solo tuvo que empujarla de cabeza con el arco a su merced.

A los 14 de la primera parte se produjo una situación curisa e infrecuente: en una muestra de la desprolijidad que se vio durante buena parte del desarrollo del partido en una misma acción se contabilizaron ¡11 cabezazos! casi consecutivos de un lado y otro, hasta que lograron que la pelota vuelva a rodar.

¿Cuántos cabezazos contás en esta jugada durante el partido entre Atlético Tucumán y Banfield?



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El 1-0 parecía allanarle el camino al conjunto dirigido por Pedro Troglio. Pero Atlético no supo cerrarlo. Incluso tuvo chances para ampliar la ventaja, aunque sin la contundencia necesaria para liquidar la historia. Y esa falta de eficacia lo dejó expuesto a un final incómodo, en el que Banfield, sin demasiado juego asociado, empezó a avanzar más por orgullo que por ideas.

Y ahí apareció la jugada que lo cambió todo. Cuando el reloj ya marcaba el cierre, un centro al área encontró a Moreno en una posición poco habitual para definir. La pelota picó y se elevó demasiado para darle con el pie y no tanto para meter el frentazo. Entonces no hubo tiempo ni espacio para acomodarse y resolvió como pudo: con la cadera, en un movimiento improvisado que resultó exitoso. La pelota cruzó la línea y selló un empate tan inesperado como celebrado por el conjunto visitante.

APARECIÓ EL 10 DEL DECANO: Franco Nicola marcó el 1-0 de Atlético Tucumán contra Banfield en la fecha 16 de la Zona B del #TorneoApertura.



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Ese caderazo tuvo un valor simbólico. No fue solo el gol del empate: fue el resumen de un equipo que, aun con limitaciones, no se resignó. Banfield encontró en esa acción lo que no había logrado construir en el resto del partido. Atlético, en cambio, pagó caro su incapacidad para sostener la ventaja y terminó escuchando los reproches de su gente.