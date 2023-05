Resultados de octavos de final del Mundial Sub 20 de hoy, martes 30 de mayo

escuchar

Este martes se definieron los primeros dos clasificados a los cuartos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023: Estados Unidos e Israel. Ambas selecciones cumplieron y se metieron entre los ocho mejores del certamen. Este miércoles continúa la acción con cuatro compromisos, entre los que destacan Argentina vs. Nigeria e Inglaterra vs. Italia; mientras que el jueves se definen los últimos dos que pasan a la siguiente instancia: Gambia vs. Uruguay y Ecuador vs. Corea del Sur.

En el primer encuentro de la etapa eliminatoria, Estados Unidos se deshizo con facilidad de Nueva Zelanda, a quien derrotó 4 a 0 con goles de Owen Wolff, Cade Cowell, Justin Che y Rokas Pukstas. De esta manera, el equipo norteamericano no solo se mantiene invicto en el campeonato, sino que también acumula puntaje ideal gracias a cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Se enfrentará en cuartos a quien resulte vencedor del duelo entre Uruguay y Gambia.

Justin Che festeja el tercer gol de Estados Unidos sobre Nueva Zelanda, en Mendoza Natacha Pisarenko - AP

En el segundo cotejo del día, en tanto, Israel volvió a hacer historia. En una de las últimas jugadas del partido, resolvió un duelo parejo ante Uzbekistán gracias a un tanto de Anan Khalaili y se quedó con el triunfo por la mínima diferencia. Gracias a esto, se clasificó a cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en la historia, en su segunda participación ecuménica (la primera en un Mundial Sub 20). Chocará en cuartos ante el ganador de Brasil vs. Túnez.

Gran parte del presente de Israel se debe a su DT, Ofir Haim. En diálogo con FIFA+ antes del Mundial, el propio entrenador habló sobre la identidad del plantel desde su llegada, en 2021: “Cuando decidí ser entrenador, todo el mundo me preguntaba por el tipo de jugadores que buscaría para mi equipo”, recordó. “Me decían que necesitábamos jugadores fuertes y rápidos. Pero por nuestra genética, los israelíes en general no nacemos así. Quiero jugadores que piensen más rápidamente que los rivales. Si ven a la selección mayor, verán que tenemos muchos jugadores que no son ni altos ni grandotes, pero que son muy rápidos al pensar. Creo que esta es nuestra principal ventaja: podemos pensar velozmente”, resaltó.

Los jugadores de Israel festejan la clasificación a octavos de final junto con el DT Ofir Haim. ANDRES LARROVERE - AFP

Fixture y resultados de los octavos de final

Estados Unidos 4-0 Nueva Zelanda - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (38).

Uzbekistán 0-1 Israel - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (37).

Colombia vs. Eslovaquia - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (42).

Argentina vs. Nigeria - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (41).

Brasil vs. Túnez - Miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (40).

Inglaterra vs. Italia - Miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (39).

Gambia vs. Uruguay - Jueves 1° de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (44).

Ecuador vs. Corea del Sur - Jueves 1° de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (43).

CAMINO A LA GLORIA 🏆



¡Así quedaron los octavos de final de la #U20WC! 👇 pic.twitter.com/nz4u2GBV7Z — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 28, 2023

Cómo ver los partidos del Mundial Sub 20

Todos los juegos se trasmiten en vivo por DSports y, en consiguiente, por la plataforma digital DGO. TyC Sports emite la mitad de ellos a través de sus respectivas señales de cable y, también, de TyC Sports Play. La TV Pública, por su parte, tiene los cotejos de la albiceleste en la pantalla de televisión y Cont.ar.

Matías Soulé rindió a un alto nivel en la etapa de grupos del Mundial Sub 20 FABIAN MARELLI

Cómo comprar entradas para ver el Mundial

Los tickets para los partidos de la selección argentina, y el del resto de los combinados se rentan a través de Deportick, la plataforma digital que FIFA eligió para direccionar a los simpatizantes desde su sitio web. Se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación y el método de pago. Se obtiene un boleto electrónico con un código QR que no se debe cambiar por una entrada física en la previa al evento. Vale además, por los dos encuentros de cada jornada.

Las cuatro sedes que se utilizan para disputar el Mundial Sub 20 son el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero; el San Juan del Bicentenario; el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Único Diego Armando Maradona de La Plata, que además fue elegido para la final. Aunque para las instancias definitivas, justamente, ya no hay tickets.

