Resultados del Mundial Qatar 2022 de hoy: goles y posiciones del viernes 25 de noviembre

Este viernes se llevó a cabo la sexta jornada del Mundial Qatar 2022 en la que se disputó la segunda fecha de los grupos A y B con victorias de Senegal e Irán por sobre el local y Gales, respectivamente. Países Bajos y Ecuador no se sacaron ventajas al igual que Inglaterra y Estados Unidos.

Con los cuatro partidos, el certamen completó 20 de los 48 programados en la instancia inicial. En total son 64 hasta el 18 de diciembre, cuando se jugará la final en estadio Lusail. Este sábado se desarrollará la segunda fecha para las zonas C y D con la nueva presentación de la selección argentina frente a México.

Países Bajos y Ecuador igualaron 0 a 0 en el duelo más atractivo de la jornada Darko Vojinovic - AP

Grupo A

Qatar 1-3 Senegal

La segunda fecha de la zona A empezó con el triunfo senegalés sobre el anfitrión 3 a 1 y la obtención de tres puntos que lo dejaron con vida en el certamen. Boulaye Dia abrió la cuenta a los 41 minutos mientras que Famara Diédhiou la estiró en el complemento. El local descontó por intermedio de Mohammed Muntari a los 78 y marcó el primer tanto en la historia de los mundiales para su país, que incursiona por primera vez. La alegría y posibilidad de empardar se disipó rápido porque Ahmadou Bamba Dieng anotó el tercero para el plantel africano y sentenció la historia.

El empate entre Países Bajos y Ecuador 1 a 1 sentenció la eliminación de Qatar, que se convirtió en el peor anfitrión de la historia de los mundiales por encima de Sudáfrica. En 2010, los sudafricanos sumaron cuatro puntos en la primera etapa y se despidieron rápido del torneo que ellos mismos organizaron.

Países Bajos 1-1 Ecuador

El duelo más atractivo de la jornada fue el empate 1 a 1 entre neerlandeses y ecuatorianos. A los 8 minutos el delantero Cody Gakpo abrió el marcador para los neerlandeses con un zurdazo desde afuera del área que dejó sin respuestas al arquero argentino Hernán Galíndez. Desde entonces, el duelo se emparejó y sobre el final del primer tiempo los dirigidos por Gustavo Alfaro alcanzaron el empate con un remate desde lejos de Pervis Estupiñán que fue anulado porque Jackson Porozo estaba en offside. Si bien el defensor no tocó la pelota en su camino al arco, dificultó la visión del guardametas Andries Noppert.

Lejos de amilanarse por el tanto anulado, la ‘Tri’ igualó apenas arrancó el complemento. Enner Valencia empujó en el área chica un potente disparo de Estupiñán que obligó a Noppert a dar un rebote corto y estableció el resultado que fue definitivo, aunque ambos equipos tuvieron chances de llevarse el triunfo.

Países Bajos y Ecuador jugaron un partidazo e igualaron 1 a 1

Grupo B

Irán 2-0 Gales

Tras ser goleador en el debut por Inglaterra, el elenco asiático se recuperó con una victoria ante Gales 2 a 0 y sigue con chances de clasificar a octavos de final. En el duelo que abrió la segunda jornada de la zona y se disputó en el estadio Ahmed Bin Ali, ubicado en la ciudad de Al Rayan, Roozbeh Cheshmi abrió la cuenta en el minuto 98 con un remate de afuera del área. En el 101 Ramin Rezaeian sentenció la historia y desató el eufórico festejo de los suyos.

Minutos antes de los tantos, el árbitro guatemalteco Mario Escobar expulsó al arquero galés Wayne Hennessey porque una dura infracción sobre Mehdi Taremi. Fue la primera y única tarjeta roja que se mostró hasta el momento en el certamen.

Irán derrotó a Gales con dos goles sobre el final

Inglaterra 0-0 Estados Unidos

Ingleses y norteamericanos cerraron la segunda fecha del grupo B con un empate sin goles, el quinto de la cita ecuménica después de Dinamarca vs. Túnez, Marruecos vs. Croacia, Polonia vs. México y Uruguay Corea del Sur. En el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Al Bayt, el de la ceremonia y partido inaugural, y lo arbitró venezolano Jesús Valenzuela los dos combinados tuvieron oportunidades para desnivelar. La posibilidad más clara fue un disparo en el travesaño de Christian Pulisic que casi le dio el triunfo al conjunto estadounidense.

Con este resultado, ambos seleccionados siguen invictos, pero Inglaterra depende de sí mismo para avanzar a octavos de final y logrará con un empate en su último juego mientras que Estados Unidos debe ganar si o si porque apenas tiene dos puntos por las dos pardas.

Cronograma de partidos del sábado 26 de noviembre

Túnez vs. Australia - Sábado 26 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TyC Sports).

- Sábado 26 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TyC Sports). Arabia Saudita vs. Polonia - Sábado 26 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

- Sábado 26 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports). Francia vs. Dinamarca - Sábado 26 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

- Sábado 26 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TV Pública). Argentina vs. México - Sábado 26 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TV Pública y TyC Sports).

