River Plate venció por 1-0 a Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026

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El partido correspondió a la fecha de la semifinal del certamen de primera división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
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River Plate venció por 1-0 a Rosario Central como local, en un partido correspondiente a la fecha de la semifinal del Torneo Apertura 2026. Para River Plate el gol fue marcado por Colidio . El cotejo se disputó en el estadio Mâs Monumental, en una nueva jornada del fútbol argentino. El cotejo se disputó en el estadio Mâs Monumental, en una nueva jornada del fútbol argentino.
Con este resultado, River Plate suma 29 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Rosario Central tiene 28 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están River Plate y Rosario Central en la tabla de posiciones, tras la fecha de la semifinal
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único.
Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2027
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
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