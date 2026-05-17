Santos perdió por 0-3 ante Coritiba, por el Brasileirao Serie A

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Coritiba se impuso con autoridad en la jornada 16 del certamen de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 17 de mayo de 2026 a las 11.05 en el estadio Neo Química Arena, Coritiba logró una contundente victoria como visitante ante Santos por 3-0. El partido contó con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva.
Dominio absoluto desde el inicio
La visita definió el pleito en la primera mitad, aprovechando la desconexión defensiva del local. Ambos equipos plantearon un sistema 4-2-3-1, pero la efectividad estuvo claramente del lado de Coritiba:
- A los 5 minutos, Breno Henrique Vasconcelos Lopes marcó el 1-0 tras asistencia de Pedro Rocha Neves.
- A los 20 minutos, Breno Henrique Vasconcelos Lopes amplió la cuenta tras una nueva asistencia de Pedro Rocha Neves.
- A los 39 minutos, Josué Filipe Soares Pesqueira sentenció el 3-0 definitivo mediante un penal.
Disciplina y fricción en la segunda mitad
El complemento estuvo marcado por una alta carga disciplinaria. Santos, frustrado por el marcador, sufrió la expulsión directa de Álvaro Barreal a los 73 minutos. Además, las lesiones de Luan Peres Petroni y Neymar forzaron cambios obligados para el conjunto local, que nunca pudo encontrar el camino al descuento ante una defensa visitante bien plantada.
Análisis estadístico
A pesar de que Santos dominó la posesión del balón con un 63,1% frente al 36,9% de Coritiba, el equipo local careció de profundidad, registrando apenas 3 tiros a puerta sobre 13 intentos totales. Por el contrario, la visita fue mucho más punzante, alcanzando 5 remates a puerta en 9 intentos, lo que justificó la victoria por 3-0 y los tres puntos obtenidos fuera de casa.
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