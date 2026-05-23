São Paulo empató 1-1 con Botafogo, por el Brasileirao Serie A

El partido se llevó a cabo el 23 de mayo de 2026 a las 17.04 en el MorumBIS, bajo la supervisión del árbitro Lucas Casagrande. En un duelo intenso, São Paulo y Botafogo igualaron 1-1 en un resultado que se definió sobre el cierre del encuentro.

El desarrollo del encuentro y las emociones

El marcador se abrió rápidamente a los 4 minutos cuando Luciano, da Rocha Neves marcó para el local. Sin embargo, el destino del encuentro cambió debido a las lesiones de Luciano y José Sabino, quienes debieron ser reemplazados en la primera mitad. Ante la urgencia de buscar el empate, Botafogo insistió hasta que, a los 90 minutos, Jordan, Barrera logró el gol de la igualdad agónica. En cuanto a las estrategias, los locales presentaron un 4-2-3-1 frente a un 4-4-2 de la visita.

Análisis estadístico

El desarrollo del juego mostró una paridad absoluta en la creación de peligro, con ambos equipos sumando 14 tiros totales. São Paulo mantuvo una posesión del 53,9%, mientras que Botafogo registró un 46,1%. Pese a tener mayor control del balón, el dueño de casa solo pudo capitalizar 4 tiros a puerta contra los 6 que logró el equipo visitante, lo que explica la dificultad para liquidar el pleito antes del empate final.

Disciplina y movimientos tácticos

El encuentro fue friccionado, derivando en una gran cantidad de amonestaciones hacia el final del partido. Por parte de São Paulo, fueron amonestados Luciano, Wendell, Rafael y Gonzalo Tapia, mientras que en Botafogo vieron la tarjeta Gabriel Pereira, Álvaro Montoro, Joaquín Correa y Chris Ramos. Las constantes sustituciones, especialmente las tácticas realizadas por la visita en la segunda mitad con los ingresos de jugadores como Jordan Barrera, terminaron siendo fundamentales para rescatar el punto en condición de visitante.