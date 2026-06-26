Senegal venció 5-0 a Irak, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Senegal se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
En un enfrentamiento que quedará marcado por la contundencia, Senegal goleó 5-0 a Irak el 26 de junio de 2026. El encuentro, disputado a las 16.00 en el Toronto Stadium, contó con el arbitraje de Anthony Taylor, quien debió tomar decisiones determinantes ante un desarrollo del juego muy desequilibrado.
El desarrollo del encuentro
El dominio de Senegal, que se presentó con una formación 4-3-3, fue total desde el inicio. El marcador se abrió a los 4 minutos, cuando Habib, Diarra marcó el 1° gol tras asistencia de Abdoulaye, Seck. La situación para Irak, que utilizó un esquema 4-2-3-1, se complicó aún más a los 12 minutos tras la expulsión de Rebin Ghareeb Sulaka, Adhamat por una falta profesional. Ya en la segunda mitad, la superioridad se reflejó en los tantos restantes:
- A los 56 minutos, Ismaïla, Sarr marcó el 2° gol tras asistencia de Lamine, Camara.
- A los 59 minutos, Pape, Gueye marcó el 3° gol tras asistencia de Ismaïla, Sarr.
- A los 71 minutos, Pape, Gueye marcó el 4° gol tras asistencia de Iliman, Ndiaye.
- A los 82 minutos, Iliman, Ndiaye marcó el 5° gol tras asistencia de Pape, Gueye.
Cambios tácticos y disciplina
El entrenador de Senegal buscó refrescar el equipo realizando múltiples sustituciones tácticas a los 57 y 58 minutos, incluyendo el ingreso de figuras como Iliman, Ndiaye y Pape, Gueye, quien terminó siendo clave con un doblete. Por el lado de Irak, la tempranera expulsión condicionó cualquier respuesta, sumado a la salida por lesión de su arquero Ahmed Basil Fadhil, Al Fadhli al finalizar el primer tiempo. Las tarjetas amarillas para Abdoulaye, Seck y Pape, Gueye por el lado senegalés, y las sanciones para Amir Fouad Abboud, Al Ammari y Merchas Ghazi Salih, Doski, reflejaron la tensión física del compromiso.
Estadísticas del dominio senegalés
Los números finales grafican la supremacía de Senegal sobre Irak: el conjunto ganador mantuvo una posesión de balón del 69,3% frente al 30,7% de su rival. La diferencia fue aún más evidente en el apartado ofensivo, donde Senegal registró 28 remates totales con 12 disparos a puerta, mientras que Irak solo logró inquietar en 6 ocasiones, con apenas 1 remate a portería. Finalmente, la superioridad en el juego aéreo y el control de campo se tradujo en 12 tiros de esquina a favor de los africanos contra solo 3 de los iraquíes.
Otras noticias de Mundial 2026
Video. Prometió que si Ecuador clasificaba le daba un beso a una chica y tuvo que pedir ayuda argentina para lograr su cometido
Al rojo vivo. Posiciones del grupo de Uruguay y España, en vivo: así se define el rival de la Argentina en el Mundial 2026
Tres goles en 32 minutos. Dembélé, indescifrable: marcó el segundo hat-trick más rápido de la historia de los Mundiales
- 1
Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1
- 2
El agradecimiento de Hernán Galíndez con el Kily González después de la clasificación de Ecuador en el Mundial
- 3
Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay
- 4
Mundial 2026: un partido con la hinchada japonesa, entre cantitos argentinos y limpieza de las tribunas