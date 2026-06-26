Senegal venció 5-0 a Irak, por el Mundial 2026

En un enfrentamiento que quedará marcado por la contundencia, Senegal goleó 5-0 a Irak el 26 de junio de 2026. El encuentro, disputado a las 16.00 en el Toronto Stadium, contó con el arbitraje de Anthony Taylor, quien debió tomar decisiones determinantes ante un desarrollo del juego muy desequilibrado.

El desarrollo del encuentro

El dominio de Senegal, que se presentó con una formación 4-3-3, fue total desde el inicio. El marcador se abrió a los 4 minutos, cuando Habib, Diarra marcó el 1° gol tras asistencia de Abdoulaye, Seck. La situación para Irak, que utilizó un esquema 4-2-3-1, se complicó aún más a los 12 minutos tras la expulsión de Rebin Ghareeb Sulaka, Adhamat por una falta profesional. Ya en la segunda mitad, la superioridad se reflejó en los tantos restantes:

A los 56 minutos, Ismaïla, Sarr marcó el 2° gol tras asistencia de Lamine, Camara .

marcó el 2° gol tras asistencia de . A los 59 minutos, Pape, Gueye marcó el 3° gol tras asistencia de Ismaïla, Sarr .

marcó el 3° gol tras asistencia de . A los 71 minutos, Pape, Gueye marcó el 4° gol tras asistencia de Iliman, Ndiaye .

marcó el 4° gol tras asistencia de . A los 82 minutos, Iliman, Ndiaye marcó el 5° gol tras asistencia de Pape, Gueye.

Cambios tácticos y disciplina

El entrenador de Senegal buscó refrescar el equipo realizando múltiples sustituciones tácticas a los 57 y 58 minutos, incluyendo el ingreso de figuras como Iliman, Ndiaye y Pape, Gueye, quien terminó siendo clave con un doblete. Por el lado de Irak, la tempranera expulsión condicionó cualquier respuesta, sumado a la salida por lesión de su arquero Ahmed Basil Fadhil, Al Fadhli al finalizar el primer tiempo. Las tarjetas amarillas para Abdoulaye, Seck y Pape, Gueye por el lado senegalés, y las sanciones para Amir Fouad Abboud, Al Ammari y Merchas Ghazi Salih, Doski, reflejaron la tensión física del compromiso.

Estadísticas del dominio senegalés

Los números finales grafican la supremacía de Senegal sobre Irak: el conjunto ganador mantuvo una posesión de balón del 69,3% frente al 30,7% de su rival. La diferencia fue aún más evidente en el apartado ofensivo, donde Senegal registró 28 remates totales con 12 disparos a puerta, mientras que Irak solo logró inquietar en 6 ocasiones, con apenas 1 remate a portería. Finalmente, la superioridad en el juego aéreo y el control de campo se tradujo en 12 tiros de esquina a favor de los africanos contra solo 3 de los iraquíes.