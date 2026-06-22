Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 21 de junio de 2026 a las 19.00 en el Miami Stadium, bajo el arbitraje de Espen Eskås. Fue un choque intenso donde Uruguay y Cabo Verde igualaron 2-2, dejando la resolución del grupo abierta hasta el final de la instancia.

Desde lo táctico, ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema 4141, buscando solidez en el medio. El marcador se abrió a los 21 minutos, cuando Kevin Lenini, Gonçalves Pereira de Pina puso en ventaja a Cabo Verde. Antes del descanso, Maxi, Araújo igualó las acciones para Uruguay. Ya en el complemento, a los 51 minutos, Agustín, Canobbio revirtió el marcador tras una asistencia de Maxi, Araújo, pero a los 61 minutos, Hélio Sandro, Oliveira Alves Varela sentenció el 2-2 definitivo para Cabo Verde.

El desarrollo del partido estuvo marcado por las dificultades físicas y los ajustes tácticos. Cabo Verde sufrió tres cambios por lesión, incluyendo el retiro obligado de Kevin Lenini, Gonçalves Pereira de Pina a los 71 minutos. Por su parte, Uruguay intentó refrescar el ataque con el ingreso de Darwin, Núñez por Federico, Viñas y la entrada de Nicolás, de la Cruz a los 70 minutos para intentar desequilibrar.

En el análisis estadístico, Uruguay dominó la posesión con un 65,3% frente al 34,7% de Cabo Verde, además de registrar 17 tiros totales y 11 tiros de esquina. Sin embargo, Cabo Verde fue más preciso en sus aproximaciones, logrando 4 tiros a puerta contra los 2 del conjunto charrúa. El compromiso también se destacó por la disciplina, donde jugadores como Rodrigo, Bentancur y Mathías, Olivera fueron amonestados por el lado de Uruguay, mientras que Sidny, Lopes Cabral y Edilson Alberto, Monteiro Sanches Borges vieron la amarilla en Cabo Verde.