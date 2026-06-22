Nueva Zelanda vs. Egipto, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Egipto, bajo la conducción de Hossam Hassan, apostaría por Mohamed El Shenawy en el arco. La línea defensiva estaría compuesta por Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh.

En el mediocampo aparecen Marwan Attia y Emam Ashour, acompañados por dos de las principales figuras del equipo: Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet. En ataque, la referencia ofensiva sería Omar Marmoush, uno de los futbolistas de mejor presente del plantel africano.