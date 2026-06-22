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Nueva Zelanda vs. Egipto, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El seleccionado oceánico y el conjunto africano se enfrentan en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G; buscan conseguir su primera victoria y liderar la zona

El egipcio Omar Marmoush camina sobre el césped antes del un partido de fútbol por el Grupo G del Mundial 2026
El egipcio Omar Marmoush camina sobre el césped antes del un partido de fútbol por el Grupo G del Mundial 2026Manu Fernandez - AP

Los once confirmados de Nueva Zelanda

El conjunto oceánico sale a la cancha con: Max Crocombe, Tim Payne, Michael Boxall, Joe Bell, Marko Stamenic, Chris Wood, Sarpreet Singh, Eli Just, Liberato Cacace, Finn Surman y Callum McCowatt.

La posible formación de Egipto

Egipto, bajo la conducción de Hossam Hassan, apostaría por Mohamed El Shenawy en el arco. La línea defensiva estaría compuesta por Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh.

En el mediocampo aparecen Marwan Attia y Emam Ashour, acompañados por dos de las principales figuras del equipo: Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet. En ataque, la referencia ofensiva sería Omar Marmoush, uno de los futbolistas de mejor presente del plantel africano.

La posible formación de Nueva Zelanda

El conjunto dirigido por Darren Bazeley se perfila con Max Crocombe en el arco. La defensa estaría integrada por Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace.

En la mitad de la cancha, Joe Bell y Marko Stamenic conformarían el doble volante central, mientras que Elijah Just, Callum McCowatt y Sarpreet Singh tendrían mayor libertad para sumarse al ataque. Como referencia ofensiva aparece el experimentado Chris Wood, capitán y máxima figura del seleccionado oceánico.

Dónde y a qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

En una nueva jornada de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este domingo con la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el certamen.

El encuentro, correspondiente al Grupo G, se jugará en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, y comenzará a las 22 (hora argentina). Ambos seleccionados intentarán dar un paso importante en una zona que también integran Bélgica e Irán, que empataron sin goles en los 90 minutos.

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