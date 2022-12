Ver online TV Pública, TyC Sports y DirecTV: Argentina vs. Francia, en vivo

escuchar

La Argentina se enfrenta a Francia por la gloria máxima. El ganador del Mundial Qatar 2022 se conocerá este domingo, en un encuentro que dará comienzo a las 12 (hora argentina) y se llevará a cabo en el Estadio Icónico de Lusail. Será la primera final de la historia entre ambas selecciones y, a su vez, el cuarto enfrentamiento en Copas del Mundo. Se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports, TV Pública y DeporTV, y por streaming por intermedio de las plataformas Cont.ar, DGO y TyC Sports Play.

La albiceleste accedió a esta instancia luego de dejar en el camino nada menos que al vigente subcampeón, Croacia, a quien venció 3 a 0 con dos goles de Julián Álvarez y uno de Lionel Messi. El combinado galo, por su parte, que buscará defender el título y convertirse en la tercera selección en ganar dos Mundiales consecutivos, se metió entre los dos mejores del torneo tras derrotar a Marruecos por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Julián Álvarez convirtió dos goles en la victoria ante Croacia 3 a 0 por la semifinal del Mundial

El combinado nacional busca levantar su tercera Copa del Mundo en su sexta final; mientras que el combinado galo, que también levantó el trofeo dos veces, pretende repetir lo hecho en Rusia 2018, cuando se consagró campeón tras derrotar a Croacia por 4 a 2. Será el cuarto partido entre ambas selecciones en Mundiales.

Cómo ver online Argentina vs. Francia

El partido se disputa este domingo 18 de diciembre a las 12 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. También estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

El futbolista encargado de presentarse en la conferencia de prensa previa al duelo por el título fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien destacó la fortaleza del equipo: “Luego del partido ante Arabia Saudita -derrota 2 a 1- nos prometimos que íbamos a dejar todo para estar en la final, y acá estamos a punto de jugarla”, expresó. Además, también se tomó el tiempo de hablar sobre el juego de Francia: “Es el actual equipo campeón y no depende de un solo jugador (en referencia a Kylian Mbappé, la gran figura). Los cuatro de arriba son peligrosísimos, además tiene una gran defensa y arquero. Sabemos lo buenos que son, pero trataremos de hacer nuestro juego y dañarlos. Nuestro mediocampo tiene buen pie y con una buena noche defensiva tenemos muchas chances”, aseguró.

'Dibu' Martínez confía en que, con una gran actuación defensiva, la Argentina puede consagrarse FRANCK FIFE - AFP

Por el lado de ‘Les Bleus’, el entrenador Didier Deschamps afirmó que se encuentra tranquilo antes de la final: “Hoy estamos aquí, en la final. Argentina, con Lionel Scaloni, también tuvo situaciones que manejar, la derrota en el primer partido ante Arabia Saudita fue una de ellas. No tengo preocupaciones, no tengo estrés. Lo importante es mantener la calma”, manifestó. “Sé que los argentinos, los seguidores de Messi, todo el pueblo, y hasta algunos franceses, quieren que gane Argentina. Pero no estamos de acuerdo con eso”, dijo entre risas. “Algunos de nuestros jugadores tienen el privilegio de haber jugado ya varias finales, y eso ayuda. Es importante manejar las emociones”, explicó.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, en su última conferencia de prensa del Mundial dpa - PA Wire

Este será el último partido del Mundial Qatar 2022. En la previa, Croacia se quedó con el tercer puesto y, en consecuencia, con la medalla de bronce, luego de derrotar a Marruecos 2 a 1 con goles de Joško Gvardiol y Mislav Orsic (el tanto marroquí fue convertido por el defensor Achraf Dari). El combinado balcánico logró su tercera medalla mundialista en seis participaciones (tercer puesto en Francia 1998 y Qatar 2022, y segundo lugar en Rusia 2018).

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian ‘Cuti’ Romero , Nicolás Otamendi , Lisandro Martínez o Ángel Di María , Marcos Acuña ; Rodrigo De Paul , Enzo Fernández , Alexis Mac Allister , Ángel Di María o Lisandro Martínez ; Lionel Messi y Julián Álvarez .

: Emiliano ; Nahuel , Cristian ‘Cuti’ , Nicolás , Lisandro o Ángel , Marcos ; Rodrigo , Enzo , Alexis , Ángel o Lisandro ; Lionel y Julián . Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Benjamin Pavard o Raphaël Varane, Dayot Upamecano o Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Wesley Fofana; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud o Marcus Thuram.

