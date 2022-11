Ver online TyC Sports, TV Pública y DirecTV: Argentina vs. Polonia, en vivo

escuchar

La Argentina enfrenta a Polonia en un duelo decisivo para el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo. Comienza a las 16 (hora argentina) y se juega en el Estadio 974 con transmisión de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. La selección nacional necesita un triunfo para clasificarse a octavos de final sin la necesidad de depender del resultado del partido entre Arabia Saudita y México, que se juega en simultáneo en el Estadio Icónico de Lusail.

En la previa del encuentro, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dialogó con los medios en conferencia de prensa y dejó en claro que el equipo solo tiene que pensar en el duelo ante Polonia y no en quién podría ser el rival en unos hipotéticos octavos de final: “No estamos en condiciones de decidir con quien nos vamos a cruzar en octavos, nadie puede hacerlo, nosotros tenemos que pensar en el partido ante Polonia”, comentó. Además, aseguró que el ánimo del equipo está en alza: “La victoria ante México fue una inyección anímica importante y ahora depende de nosotros, y de la idea de juego marcada que tenemos y todos conocen”, cerró.

Lionel Scaloni en un entrenamiento de la selección argentina en la Universidad de Qatar Aníbal Greco - La Nación

Por otro lado, el entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, destacó ante la prensa el aspecto defensivo de su equipo, que es uno de los tres -junto con Marruecos y Brasil- que no recibió goles en las primeras dos fechas de la Copa del Mundo: “Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el arquero”, comentó.

El entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, confía en la fortaleza defensiva de su equipo KHALED DESOUKI - AFP

Cómo ver online Argentina vs. Polonia

El partido se disputa este miércoles 30 de noviembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

TyC Sports

DSports

DeporTV

TV Pública

TyC Sports Play

Cont.ar

DGO - TyC Sports o DSports.

Flow - TyC Sports o TV Pública.

Telecentro Play - TyC Sports o TV Pública.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado dirigido por Lionel Scaloni es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.54. Un triunfo del equipo polaco, por su parte, paga cerca de 8.20; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 4.41 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul se divierten en uno de los entrenamientos de la selección argentina Aníbal Greco

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Argentina, con un 66,71% de posibilidades. Por su parte el combinado europeo tiene un 13,42% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes , Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez .

: Emiliano Nahuel Cristian Romero, Nicolás Marcos Rodrigo Enzo o Leandro , Alexis Ángel Lionel y Lautaro . Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Piotr Zielisnki, Grzegorz Krychowiak; Jakub Kaminski, Sebastian Szymanski, Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.

LA NACION