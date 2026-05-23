Vitória venció por 2-0 a Internacional por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 23 de mayo de 2026 a las 17.01 en el Estádio Manoel Barradas. El duelo, correspondiente a la jornada 17 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Felipe Fernandes de Lima, quien tuvo una tarea compleja debido a la alta intensidad mostrada por ambos conjuntos.

Efectividad y despliegue táctico

Vitória planteó un esquema 4-3-3 que logró neutralizar los ataques del visitante, que optó por un 4-4-2. A los 29 minutos, Carlos Renê, de Sousa Ferreira abrió el marcador tras una asistencia de Erick, de Arruda Serafim, dándole la ventaja inicial a los locales. Ya en tiempo de descuento, a los 97 minutos, Diego, Tarzia sentenció el 2-0 final tras recibir el pase de Luan, Cândido de Almeida. En cuanto al apartado disciplinario, el partido se vio condicionado por la expulsión de Alexandro, Bernabéi en la visita tras recibir su segunda tarjeta amarilla a los 88 minutos.

Análisis de las estadísticas

A pesar de la derrota, Internacional dominó la posesión con un 56,6% frente al 43,4% del Vitória. Sin embargo, la efectividad estuvo claramente del lado del ganador. La diferencia en el juego se reflejó en los siguientes indicadores:

Internacional disparó al arco en 20 ocasiones, pero solo 2 fueron a portería.

disparó al arco en 20 ocasiones, pero solo 2 fueron a portería. Vitória , con menor volumen de juego, logró 8 tiros totales, 4 de ellos con dirección a gol.

, con menor volumen de juego, logró 8 tiros totales, 4 de ellos con dirección a gol. El visitante generó 6 corners, mientras que el local ejecutó 4 tiros de esquina.

Gestión desde el banco

Los entrenadores movieron sus piezas buscando alternativas. Por el lado de Vitória, el ingreso de Diego, Tarzia fue determinante al anotar el segundo tanto sobre el final. En Internacional, además de las múltiples sustituciones tácticas, el equipo sufrió una variante obligada a los 67 minutos por la lesión de José Carlos, Ferreira Júnior, quien fue reemplazado por Victor Gabriel, da Conceição Ribeiro, en una jornada donde la falta de contundencia terminó pesando más que el control territorial.