Carlos Bilardo recibió la vacuna contra el coronavirus y sigue sin saber sobre la muerte de Diego Maradona

Hace 11 días, cuando ya se había revelado que existía un vacunatorio de privilegio en el Ministerio de Salud, Carlos Bilardo recibió la primera dosis de la sustancia que inmuniza contra el coronavirus. Sin impedimentos: el ex director técnico tiene 80 años. “Se puso contento. Y sí: estaba esperándola, y más siendo doctor...”, contó su hermano Jorge, en una charla radial.

“Fue con su hija Daniela. Estaba contento, ahora está esperando la segunda dosis”, detalló el hermano del entrenador campeón mundial en México ’86. Que dejó bien en claro algo, en medio del revuelo por la vacunación a aquéllos a quienes no les correspondía ser inoculados: “Si era por acomodo, Carlos no se vacunaba, pero como tiene más de 80 años, tenía prioridad. Se puso contento; siempre pedía por la vacuna”, detalló Jorge Bilardo, en el programa Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad.

Siempre quedó en el ambiente la inquietud sobre cómo se le informaría a Carlos, que padece el síndrome de Hakin-Adams, sobre el fallecimiento de Diego Maradona, ocurrido hace tres meses y medio. Jorge contó que su hermano continúa sin saber del hecho. “Aún Carlos no sabe que Diego murió. ¿Para qué? Los médicos le manejan los canales; le ponen fútbol europeo y alguna serie en Netflix”, detalló. Y añadió: “Si Carlos se entera de la manera en la cual murió Diego, los mata a todos. Todavía no sabe que murió Diego, ni Tata Brown, ni [Alejandro] Sabella”.

Además, Jorge Bilardo narró algún detalle de la cotidianeidad del ex DT de Estudiantes de La Plata. “Todavía llama a las 2 de la mañana y pregunta dónde juega tal. Me dice «te la pasás durmiendo» y me pregunta algo sobre fútbol”. Vale recordar que una de las últimas actividades de Carlos Bilardo fue conducir un programa de radio de trasnoche.

LA NACION